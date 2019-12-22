10 провалов, когда на новогодние фото с Санта-Клаусом попали истинные эмоции

В США есть традиция — в преддверии Рождества торговые центры обязательно организовывают встречу покупателей с Сантой. Детишки подходят к дедушке, рассказывают о своём желанном подарке, а потом делают с волшебником фото. Правда, зачастую дети не очень хотят идти на колени к неизвестному старичку, а взрослые — наоборот. Потому эти визиты стали неисчерпаемым источником уморительных снимков, которыми пользователи Reddit делятся в специальной теме. В подборке ниже — 10 самых смешных кадров оттуда.

"Эта женщина взяла своих кошек в торговый центр, чтобы навестить Санту. Как видите, всё прошло хорошо"

"Мамино маленькое чудовище на встрече с Крампусом и Сантой"

"Вчера отвезли детей на встречу с Сантой. Как вы можете заметить, всё прошло отлично"

"Что ж, мой пёс впервые увидел Санту"

"Малыш уснул, пока ждал своей очереди к Санте. Когда пришло время делать фото, дедушка сказал делать всё тихо, чтобы не разбудить ребёнка"

"Моя мама сказала "Чёрт!" в присутствии Санты. Его реакция бесценна"

"Хотел сделать фотку с Сантой, но он сказал, что я слишком большой мальчик. Мы решили этот вопрос"

"Мой племянник впервые встретил Санту"

"Это моя полуторагодовалая дочь Шейли! Как вы можете заметить, она без ума от Санты"

"О да! Ну в этом году они точно полюбят Санту! Не могу дождаться"

10 самых странных желаний, о которых дети по секрету рассказывали Санте