10 провалов, когда на новогодние фото с Санта-Клаусом попали истинные эмоции

"Эта женщина взяла своих кошек в торговый центр, чтобы навестить Санту. Как видите, всё прошло хорошо"
"Мамино маленькое чудовище на встрече с Крампусом и Сантой"
"Вчера отвезли детей на встречу с Сантой. Как вы можете заметить, всё прошло отлично"
"Что ж, мой пёс впервые увидел Санту"
"Малыш уснул, пока ждал своей очереди к Санте. Когда пришло время делать фото, дедушка сказал делать всё тихо, чтобы не разбудить ребёнка"
"Моя мама сказала "Чёрт!" в присутствии Санты. Его реакция бесценна"
"Хотел сделать фотку с Сантой, но он сказал, что я слишком большой мальчик. Мы решили этот вопрос"
"Мой племянник впервые встретил Санту"
"Это моя полуторагодовалая дочь Шейли! Как вы можете заметить, она без ума от Санты"
"О да! Ну в этом году они точно полюбят Санту! Не могу дождаться"
10 самых странных желаний, о которых дети по секрету рассказывали Санте