10 провалов, когда на новогодние фото с Санта-Клаусом попали истинные эмоции

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Фото © Reddit/Ashyvegy

В США есть традиция — в преддверии Рождества торговые центры обязательно организовывают встречу покупателей с Сантой. Детишки подходят к дедушке, рассказывают о своём желанном подарке, а потом делают с волшебником фото. Правда, зачастую дети не очень хотят идти на колени к неизвестному старичку, а взрослые — наоборот. Потому эти визиты стали неисчерпаемым источником уморительных снимков, которыми пользователи Reddit делятся в специальной теме. В подборке ниже — 10 самых смешных кадров оттуда.

"Эта женщина взяла своих кошек в торговый центр, чтобы навестить Санту. Как видите, всё прошло хорошо"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/3wxwu9/this_woman_took_her_cats_to_a_department_store_to/" target="_blank">annaswajid</a></p>

"Мамино маленькое чудовище на встрече с Крампусом и Сантой"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/7j35ph/mommys_lil_monster_meets_santa_krampus/" target="_blank">st4rxxx</a></p>

"Вчера отвезли детей на встречу с Сантой. Как вы можете заметить, всё прошло отлично"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.instagram.com/p/B5niFkfg41F/" target="_blank">mrsktpierce</a></p>

"Что ж, мой пёс впервые увидел Санту"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/a523en/so_my_dog_met_santa_claus/" target="_blank">livid_vizard</a></p>

"Малыш уснул, пока ждал своей очереди к Санте. Когда пришло время делать фото, дедушка сказал делать всё тихо, чтобы не разбудить ребёнка"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/3upjm1/while_waiting_in_line_to_see_santa_this_baby_fell/" target="_blank">biggerstr0nger</a></p>

"Моя мама сказала "Чёрт!" в присутствии Санты. Его реакция бесценна"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2m7fkz/my_mom_said_damn_in_front_of_santa_this_was_the/" target="_blank">Broseph_Of_Nazareth</a></p>

"Хотел сделать фотку с Сантой, но он сказал, что я слишком большой мальчик. Мы решили этот вопрос"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/3y5rpb/got_a_pic_with_santa_he_said_i_was_too_big_we/" target="_blank">IbisVox</a></p>

"Мой племянник впервые встретил Санту"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1tegkz/my_nephew_meeting_santa_for_the_first_time/" target="_blank">Ashyvegy</a></p>

"Это моя полуторагодовалая дочь Шейли! Как вы можете заметить, она без ума от Санты"

<p>Фото © Reddit/<a href="http://www.creepysantaphotos.com/2013/12/24/escape-from-claws/" target="_blank">creepysantaphotos</a></p>

"О да! Ну в этом году они точно полюбят Санту! Не могу дождаться"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5rWF3UHKP7/" target="_blank">hillaryfroning</a></p>

10 самых странных желаний, о которых дети по секрету рассказывали Санте

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