Эксперимент с хлебом так напугал школьников, что теперь они всегда моют руки

Учительницы дошкольного и начального образования решили показать своим подопечным, почему мыть руки — действительно важно. Они провели эксперимент, от которого даже грязнуля задумается о гигиене.

Пару недель назад Джарали Меткалф вместе со своей коллегой Дайной Робертсон решили провести эксперимент. Цель — показать ученикам, сколько на руках живёт микробов. И у них это получилось на сто процентов!

В отдельные пластиковые пакеты учительницы поместили пять разных кусков хлеба, предварительно "испачкав" каждый из них. Первый кусок положили на клавиатуру школьного ноутбука. Второй остался нетронутым, к третьему прикоснулся ребёнок с немытыми руками.

Четвёртый побывал в руках, которые помыли с мылом в тёплой проточной воде. А пятый потрогали дети, которые воспользовались дезинфицирующим средством. На отдельных образцах плесень начала появляться через несколько дней.

Джарали рассказала, детей так впечатлили результаты их эксперимента, что теперь они добровольно моют руки, сообщает BuzzFeed. Учительницы надеются, что болеть их ученики будут гораздо реже.

Даже не представляете, как это расстраивает, когда родители приводят на занятия очевидно больного ребёнка. А потом все вокруг уносят микробы к себе домой. Одна только привычка регулярно мыть руки может это изменить Джарали Меткалф

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