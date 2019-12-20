Актёры "Гарри Поттера" доказали, что их дружба — это неизменно: 9 фото

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Фото © Instagram/t22felton

Новость для всех фанатов вселенной Гарри Поттера. Актёры волшебной киносаги впервые за долгое время собрались вместе, поздравив таким образом всех с наступающими праздниками.

Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о мальчике-волшебнике, в своём инстаграме опубликовала фотографию со знаменитым актёрским составом. Вместе с ней на фотографии Том Фелтон, он же Драко Малфой, Эванна Линч, исполнившая роль Полумны Лавгуд, Бонни Райт — Джинни Уизли, и Мэттью Льюис, ставший тем ещё красавчиком со времён образа Невилла Долгопупса.

Мы поздравляем вас с Рождеством ☺️

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6OIVrypepV/" target="_blank">emmawatson</a></p>

Том Фелтон опубликовал фотографию у себя в профиле и пошутил, что наконец встретился со своими школьными друзьями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6OJL8bAU6X/" target="_blank">t22felton</a></p>

Мы собрали самые милые кадры с кумирами любителей "Гарри Поттера", доказывающие, что дружба между звёздами — возможна!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByrY-2KAjKN/" target="_blank">t22felton</a></p>

Съёмки последнего эпизода "Гарри Поттера" закончились уже почти 10 лет назад, но актёры до сих пор не теряют связи

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1WDOOaAiYJ/" target="_blank">t22felton</a></p>

В своих социальных сетях они то и дело публикуют общие фотографии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BmpdXg2li8Q/" target="_blank">t22felton</a></p>

Неудивительно, ведь когда они познакомились, они были совсем детьми. Например, Рэдклиффу было 11 лет, а Уотсон и того меньше — всего 10

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B4a4psulYmQ/" target="_blank">msevylynch</a></p>

В таком возрасте завязать дружбу на всю жизнь получается само собой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BReY5G9l2co/" target="_blank">thisisbwright</a></p>

И даже с теми, с кем на экране были заклятыми врагами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BojC59uHmtM/" target="_blank">daniel9340</a></p>

И если про кого-то из актёрского состава можно сказать, что они повзрослели, другие под натиском времени стареют. Должны признаться, красиво!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2OotSvA2t2/" target="_blank">daniel9340</a></p>

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