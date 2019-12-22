Парень вернулся в Twitter через 10 лет, чтобы рассказать, кто же стал его женой

В далёком 2009 году Джаред Мэтьюз встретил милую девушку по имени Аналин. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте. Спустя 10 лет он снова зашёл в забытый профиль, ведь у него появились новости для своих читателей.

28 ноября 2009 года пользователь Bloy в своём профиле поделился радостной новостью. Молодой человек встретил девушку, которая ему очень понравилось. Правда, всё омрачила шутка, которую он ляпнул от избытка чувств. Тогда парень и подумать не мог, к чему это может привести.

Познакомился с реально горячей девушкой. Наполовину японкой, наполовину филиппинкой. Кажется, я всё испортил тем, что называл её филипонкой.

Но, несмотря на глупые шутки, Аналин оценила старания парня понравиться, и ребята обменялись номерами телефона. Всего спустя месяц Джаред предложил своей новой симпатии встречаться. Она согласилась.

Но об этом читатели в "Твиттере" уже не узнали — парень перестал пользоваться соцсетью, чтобы не отвлекаться на работе. Но спустя почти 10 лет молодой человек вернулся, чтобы вспомнить свою старую шутку и немного актуализировать информацию о своей жизни.

Обновление: мы поженились

Твит 2019 года быстро стал расходиться по соцсети. За пару дней у публикации набралось почти 600 тысяч лайков и 130 тысяч репостов. В комментариях пару поздравили и поблагодарили Аналин за то, что она дала парню шанс.

Клиент 40 лет ходит к одному и тому же парикмахеру, делая с ним одинаковые фото