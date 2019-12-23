Фотограф снял, как он и его семья преображались в течение 6 месяцев в спортзале

Что может сплотить семью лучше, чем общие цели и мотивация? Конечно, ничего! Поэтому 32-летний фотограф Джесси решил собрать свою семью в совместную программу по снижению веса и ничуть не пожалел.

Всего за полгода тренировок и правильного питания семья сбросила в общей сложности 65 килограммов. Казалось бы, немного. Но если взглянуть на их фотографии "до", сразу понятно, что ни у кого из них не было критических проблем с лишним весом. Их путь прошёл от "не идеальной" физической формы до той, о которой они и мечтать не могли.

Тренировки включали в себя не только походы в тренажёрный зал, но даже занятия по боксу — результат превзошёл все ожидания. Теперь, спустя шесть долгих месяцев Джесси и его папа с гордостью надевают обтягивающие футболки, подчёркивая мышцы, которые стали вырисовываться на теле не так давно.

Так кардинально изменить свою жизнь, забыв о фастфуде и пусть даже редких походах в бары, совсем непросто. Но благодаря поддержке друг друга каждый член семьи добился своих целей. Представители старшего поколения стали выглядеть намного моложе, и сейчас родственников можно принять за компанию друзей. По сути, это так и есть — их отношениям теперь можно только позавидовать.

Благодаря соревновательному моменту, общей цели, мотивации и десяткам часов, проведённых вместе, Джесси и его родственники стали ближе друг к другу, чем когда-либо.

Кроме того, семья стала больше! За время "челленджа" жена Джесси родила сына, а родители планируют приучить ребёнка к здоровому образу жизни, пишет Giveitlove.

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