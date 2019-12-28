Парни и мужья, которые никогда не повзрослеют: 10 фото их самых смешных выходок

Каково это — встречаться с вечным ребёнком? Девушки ниже ответят на этот вопрос с лёгкостью. Их возлюбленные не могут и дня прожить без шутки. Но некоторые их поступки заслуживают отдельного внимания. Именно поэтому девушки стали делиться на Reddit самыми смешными подколами, которые удалось заснять. А позже к ним присоединились и другие родственники.

"Тётя жаловалась, что дом украсили недостаточно "празднично". Представляю вам творчество моего дяди"

"Девушка на выходных оставила меня и собаку одних дома. Первое, что я ей отправил"

"Когда есть куча разных свечей, но ни одной подходящей для 39-летия вашей жены"

"Жена забыла оставить мне детское кресло. Когда она спросила, как я буду везти ребёнка до няни, послал ей эту фотку и выключил телефон на 4 часа"

"Сказала жениху вместо звезды на верхушке ёлки сделать что-то поинтереснее, чтобы было не так скучно. Он справился отлично"

"Попросила парня подобрать мне одежду, пока я буду в душе"

"Муж вернулся домой, когда я спала, и закричал: "А ну просыпайся, а то я найду козла и притащу его внутрь". Дожидаться он не стал"

"У моего друга Паркинсон. Он решил подшутить и отправить рождественское письмо, написанное от руки. Его жена наклеила "Он правда думает, это забавно"

"Сегодня отдал девушке ключи от моей квартиры" (Надписи на брелках: "Девушка #7", "К̶р̶и̶с̶т̶а̶л̶, К̶э̶н̶д̶и̶, Мери")

"Моя невеста ненавидит лестницу для собак. Говорит, они её даже не используют. Несколько недель пытался их приучить, но сегодня послал эту фотку"

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