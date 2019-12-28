Парни и мужья, которые никогда не повзрослеют: 10 фото их самых смешных выходок

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Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / dnise и katlikeafox

Каково это — встречаться с вечным ребёнком? Девушки ниже ответят на этот вопрос с лёгкостью. Их возлюбленные не могут и дня прожить без шутки. Но некоторые их поступки заслуживают отдельного внимания. Именно поэтому девушки стали делиться на Reddit самыми смешными подколами, которые удалось заснять. А позже к ним присоединились и другие родственники.

"Тётя жаловалась, что дом украсили недостаточно "празднично". Представляю вам творчество моего дяди"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/1tondi/my_aunt_had_been_complaining_they_hadnt_been/" target="_blank">OpticDream</a></p>

"Девушка на выходных оставила меня и собаку одних дома. Первое, что я ей отправил"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/aoqegv/girlfriend_left_me_and_the_dog_home_alone_for_the/" target="_blank">eric72goblue</a></p>

"Когда есть куча разных свечей, но ни одной подходящей для 39-летия вашей жены"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/47zvcg/when_you_have_candles_but_not_the_right_ones_for/" target="_blank">Kwantumflux</a></p>

"Жена забыла оставить мне детское кресло. Когда она спросила, как я буду везти ребёнка до няни, послал ей эту фотку и выключил телефон на 4 часа"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/co63l0/my_wife_forgot_to_leave_for_me_the_carseat_to/" target="_blank">Big-D_OdoubleG</a></p>

"Сказала жениху вместо звезды на верхушке ёлки сделать что-то поинтереснее, чтобы было не так скучно. Он справился отлично"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/2nsvbw/i_told_my_fiancee_that_we_needed_to_get_a_funny/" target="_blank">katlikeafox</a></p>

"Попросила парня подобрать мне одежду, пока я буду в душе"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://imgur.com/gallery/ZvJfR6u" target="_blank">dnise</a></p>

"Муж вернулся домой, когда я спала, и закричал: "А ну просыпайся, а то я найду козла и притащу его внутрь". Дожидаться он не стал"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/aevw4v/my_husband_came_home_while_i_was_asleep_and_he/" target="_blank">whitedragonatx</a></p>

"У моего друга Паркинсон. Он решил подшутить и отправить рождественское письмо, написанное от руки. Его жена наклеила "Он правда думает, это забавно"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/a8rckd/my_friend_was_diagnosed_with_parkinsons_he/" target="_blank">akiro27</a></p>

"Сегодня отдал девушке ключи от моей квартиры" (Надписи на брелках: "Девушка #7", "К̶р̶и̶с̶т̶а̶л̶, К̶э̶н̶д̶и̶, Мери")

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/b15w2z/i_gave_my_girlfriend_a_set_of_keys_to_my/" target="_blank">Brunoyouknow</a></p>

"Моя невеста ненавидит лестницу для собак. Говорит, они её даже не используют. Несколько недель пытался их приучить, но сегодня послал эту фотку"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/dwtqum/my_fiancee_hates_the_pet_stairs_i_bought_for_our/" target="_blank">thejohnblog</a></p>

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