"Развитие озабоченного подростка". Феминистки разнесли календарь "Главкосмоса"

Художник Андрей Тарусов опубликовал страницы календаря, который он создал для "Главкосмоса", дочерней компании "Роскосмоса". Иллюстрации, нарисованные в стиле пин-ап, возмутили российское фемдвижение.

Андрей Тарусов — русский художник, который сейчас живёт в США. Автор творит в стиле пин-ап, поэтому на его работах изображены в основном привлекательные, зачастую полуобнажённые девушки. Направление сформировалось к середине XX века в США. Прошло 70 лет, и сейчас многие уверены, что оно уже не вписывается в современную культуру.

На Facebook Тарусов опубликовал страницы календаря для "Главкосмоса". Большинству работа художника понравилась. Но нашлись и те, кто решительно не оценил сексуализированные образы девушек в обтягивающих скафандрах.

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Помимо стандартных обвинений в объективации женщин Тарусову припомнили то, что он живёт не в России, и пристыдили, как он смеет брать деньги у госкорпораций.

В отдельном посте художник ответил всем недовольным, что, хоть и живёт в Лос-Анджелесе, гражданство у него всё ещё российское. Специально для проекта художник даже завёл ИП, чтобы платить налоги.

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