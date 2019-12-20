"Развитие озабоченного подростка". Феминистки разнесли календарь "Главкосмоса"

Андрей Тарусов — русский художник, который сейчас живёт в США. Автор творит в стиле пин-ап, поэтому на его работах изображены в основном привлекательные, зачастую полуобнажённые девушки. Направление сформировалось к середине XX века в США. Прошло 70 лет, и сейчас многие уверены, что оно уже не вписывается в современную культуру.
На Facebook Тарусов опубликовал страницы календаря для "Главкосмоса". Большинству работа художника понравилась. Но нашлись и те, кто решительно не оценил сексуализированные образы девушек в обтягивающих скафандрах.
Тот случай, когда сознание всех госуправленцев застряло в середине прошлого века. Ну что ж, получат очередную заслуженную волну презрения от "иностранцев"
Антонина Стоянова
Чтобы нарисовать вот это, вообще фантазия не нужна, только развитие 14-летнего озабоченного подростка ну и умение работать в иллюстраторе
Анастасия Теплякова
Очень хочу корпоративный календарь для серьёзной конторы в стиле пин-ап, но с мужскими задницами и в обтягивающей одежде. Вот тогда и похохочем
Ольга Азарнова
Где блюющий смайлик, когда его так не хватает?
Лидия Китаева
Не забыли пройтись и по художественным навыкам автора. Вроде как всё "мазня" и вообще профнепригодность.
Изобразить космос настолько во всех смыслах плоским — это, конечно, тоже своего рода достижение
Nomas Polchias
Содержание — полное фу, низкокачественная и низкопробная мазня. И такие подарки от госконторы — это просто позор для страны
Юлия Смирнова
Помимо стандартных обвинений в объективации женщин Тарусову припомнили то, что он живёт не в России, и пристыдили, как он смеет брать деньги у госкорпораций.
В отдельном посте художник ответил всем недовольным, что, хоть и живёт в Лос-Анджелесе, гражданство у него всё ещё российское. Специально для проекта художник даже завёл ИП, чтобы платить налоги.
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