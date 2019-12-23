Сегодня будет очень жарко. Фотобитва самых сексуальных ведущих прогноза погоды

Янет Гарсия больше не озвучивает метеорологические сводки с телеэкрана, к которому в этот момент прилипает всё мужское население Мексики. Модель бросила работу ради личной жизни, но ей уже нашли достойную замену.

Daily Star сообщает, что теперь за звание самой желанной ведущей прогноза погоды поборется Алейра Авендано, больше известная как "латиноамериканская Барби".

36-летняя мексиканка Янет Гарсия снискала славу самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире. Но её эпоха, судя по всему, подошла к концу

До недавнего времени девушка озвучивала метеосводки в утреннем телешоу Hoy. Это была одна из самых рейтинговых программ на канале Las Estrellas

Решение об увольнении Янет приняла, поддавшись чувствам. Она заявила, что переезжает в США к своему бойфренду. "Это любовь", — пояснила телезвезда

Фанаты Янет до сих пор не могут отойти от шока. А их у неё немало: в "Инстаграме" на девушку подписаны 12 млн человек

Честно говоря, вряд ли зрители вообще хоть что-нибудь запоминали о температуре воздуха и вероятности осадков, глядя на такую красоту

Кому же она передала свою корону?

29-летней Алейре Авендано из Колумбии. Именно она теперь ведёт прогноз погоды вместо Янет Гарсии

Модель обладает весьма эффектными внешними данными, которые дали повод называть её латиноамериканской Барби

Сравнение со знаменитой куклой небеспочвенно — Алейра перенесла 38 пластических операций

Я увеличила свою грудь в семь раз. У меня было пять операций на носу, 18 процедур липомоделирования, я изменила губы, зубы и много чего ещё Алейра Авендано

По признанию новой звезды утреннего шоу, на хирургов она потратила более 200 тысяч долларов. Стоило ли оно того? Спросите у 1,2 млн её подписчиков

Очевидно, что у новой ведущей будут как поклонники, так и хейтеры, но прогноз погоды на этом канале продолжит собирать у экранов миллионы зрителей

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