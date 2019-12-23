Сегодня будет очень жарко. Фотобитва самых сексуальных ведущих прогноза погоды

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Фото © Instagram/iamyanetgarcia

Янет Гарсия больше не озвучивает метеорологические сводки с телеэкрана, к которому в этот момент прилипает всё мужское население Мексики. Модель бросила работу ради личной жизни, но ей уже нашли достойную замену.

Daily Star сообщает, что теперь за звание самой желанной ведущей прогноза погоды поборется Алейра Авендано, больше известная как "латиноамериканская Барби".

36-летняя мексиканка Янет Гарсия снискала славу самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире. Но её эпоха, судя по всему, подошла к концу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

До недавнего времени девушка озвучивала метеосводки в утреннем телешоу Hoy. Это была одна из самых рейтинговых программ на канале Las Estrellas

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

Решение об увольнении Янет приняла, поддавшись чувствам. Она заявила, что переезжает в США к своему бойфренду. "Это любовь", — пояснила телезвезда

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

Фанаты Янет до сих пор не могут отойти от шока. А их у неё немало: в "Инстаграме" на девушку подписаны 12 млн человек

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

Честно говоря, вряд ли зрители вообще хоть что-нибудь запоминали о температуре воздуха и вероятности осадков, глядя на такую красоту

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

Кому же она передала свою корону?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamyanetgarcia/?hl=ru" target="_blank">iamyanetgarcia</a></p>

29-летней Алейре Авендано из Колумбии. Именно она теперь ведёт прогноз погоды вместо Янет Гарсии

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

Модель обладает весьма эффектными внешними данными, которые дали повод называть её латиноамериканской Барби

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

Сравнение со знаменитой куклой небеспочвенно — Алейра перенесла 38 пластических операций

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

Я увеличила свою грудь в семь раз. У меня было пять операций на носу, 18 процедур липомоделирования, я изменила губы, зубы и много чего ещё

Алейра Авендано

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

По признанию новой звезды утреннего шоу, на хирургов она потратила более 200 тысяч долларов. Стоило ли оно того? Спросите у 1,2 млн её подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

Очевидно, что у новой ведущей будут как поклонники, так и хейтеры, но прогноз погоды на этом канале продолжит собирать у экранов миллионы зрителей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleiraoficial_sexy/" target="_blank">aleiraoficial_sexy</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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