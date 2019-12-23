Экс-звезда "Диснея" доказала, что молодость простит всё, надев маленькое бикини

Актриса похвасталась на пляже красивым телом, несмотря на все её пагубные привычки.

Бывшая звезда "Диснея" поделилась жаркими кадрами с отдыха в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. 22-летняя актриса позировала в маленьком леопардовом бикини, обхватив руками свои волнистые волосы. Серия фото меньше чем за сутки набрала более 1 млн лайков.

Просто не верится, насколько ты крута zaitshlomi

Чёрт, Белла, ты так прекрасна, выйдешь за меня? eulalie_amln

Недавно девушка дебютировала в качестве режиссёра фильма для взрослых, за который получила премию Pornhub. Белла вдохновилась сюжетом "Ромео и Джульетты", переделав его на современный лад и включив элементы БДСМ.

Сама Белла стала знаменитой в 2010 году, после того как снялась в сериале "Танцевальная лихорадка". Однако слава стала губительной для девушки, которая пристрастилась к наркотикам и постоянно нарушала закон.