Экс-звезда "Диснея" доказала, что молодость простит всё, надев маленькое бикини

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Фото © Instagram/bellathorne

Актриса похвасталась на пляже красивым телом, несмотря на все её пагубные привычки.

Бывшая звезда "Диснея" поделилась жаркими кадрами с отдыха в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. 22-летняя актриса позировала в маленьком леопардовом бикини, обхватив руками свои волнистые волосы. Серия фото меньше чем за сутки набрала более 1 млн лайков.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellathorne/?utm_source=ig_embed" target="_blank">bellathorne</a></p>

Просто не верится, насколько ты крута

zaitshlomi

Чёрт, Белла, ты так прекрасна, выйдешь за меня?

eulalie_amln

Недавно девушка дебютировала в качестве режиссёра фильма для взрослых, за который получила премию Pornhub. Белла вдохновилась сюжетом "Ромео и Джульетты", переделав его на современный лад и включив элементы БДСМ.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bellathorne/?utm_source=ig_embed" target="_blank">bellathorne</a></p>

Сама Белла стала знаменитой в 2010 году, после того как снялась в сериале "Танцевальная лихорадка". Однако слава стала губительной для девушки, которая пристрастилась к наркотикам и постоянно нарушала закон.

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