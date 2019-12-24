Что стало с тем самым парнем из клипа Freestyler через 20 лет после релиза

Сейчас главному герою уже 35 лет, и вы бы точно не узнали в нём прежнего подростка с дредами.

Съёмки проходили в 1999-м году в Хельсинки. Тогда финну Марло Снеллману было всего 15 лет. В клип Bomfunk MC's он попал по знакомству — в этом ему помогла его мама Лайла Снеллман, бывшая манекенщица, а позже — директор модельного агентства.

В ноябре 2019 года Марло исполнилось 35 лет, и сейчас в мужчине с трудом можно узнать мальчика с дредами из легендарного клипа. Он переехал во Францию и теперь живёт в Париже.

Снеллман работает поваром и в своём инстаграме выкладывает снимки приготовленных им блюд, а также фотографии с котиками, с рыбалки и походов в кафе с друзьями. В целом жизнь обычного европейца, не имеющая ничего общего со звёздной.

Герой Снеллмана в клипе — простой парень, который с помощью колеса управления на своём MP3-плеере подстраивает реальность вокруг под себя. Он заставляет людей танцевать, останавливает и ускоряет время.

На данный момент у клипа более 170 млн просмотров. И это несмотря на то, что на YouTube он был опубликован лишь в 2011 году.

Клип, как и сама песня, наделали много шума. Особенно, в постсоветском пространстве. Вряд ли вы найдёте человека, чья молодость или детство проходили в начале нулевых и он не знал бы этот трек. А представители хип-хоп-культуры точно бы могли назвать "Фристайлер" гимном своей юности.

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