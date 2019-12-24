Мадонна увиделась с родителями 26-летнего бойфренда, но и те оказались младше её

Танцор Ахламалик Уильямс недавно познакомил родителей со своей новой любовью, Мадонной. Родители от новой пассии сына в восторге, и это несмотря на то, что она старше их обоих.

На прошлой неделе стало известно, что королева поп-музыки, Мадонна, обзавелась очередным молодым любовником. Парень, который работает у звезды в подтанцовке, на 36 лет младше поп-дивы.

Конечно, фанатов такими разновозрастными романами уже не удивить, а вот родители Ахламалика оказались под впечатлением.

Когда мама Лори и папа Дрю, которым по 55 и 59 лет соответственно, наконец познакомились с новой девушкой своего сына, у них остались только положительные впечатления. Они даже думают, что дело может дойти до свадьбы.

Мадонна говорила, что он умный и очень талантливый. Рассказала нам, как сильно любит нашего сына и что нам не о чем беспокоиться, ведь она будет о нём заботиться Дрю, отец Ахламалика

И даже приличная разница в возрасте у возлюбленных не смущает родителей. Как говорится, любви все возрасты покорны. Да и вообще, иметь в невестках кумира миллионов тоже неплохо. Родители часто в молодости слушали музыку Мадонны, пишет Mirror.

Мы знаем, что между ними огромная разница в возрасте — 36 лет. Мадонна на два года старше меня. Но я сказал сыну: когда становишься зрелым человеком, понимаешь, что у любви нет возраста Дрю, отец Ахламалика

Мы оба большие поклонники Мадонны, но мы беспокоимся о нём и, конечно, не хотим, чтобы он пострадал. Но я верю, что Мадонна останется с ним. Он талантлив: не только танцует, но и пишет песни Лори, мать Ахламалика

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