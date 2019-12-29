Блогерша честно рассказала, что представляет из себя воскресенье, если ты — мама

Мама-блогер Джессика Худ из Мельбурна, Австралия, в недавнем посте поделилась своими наблюдениями о том, как же проходит воскресенье, если ты — мама. Её мысли эхом отозвались в сердцах тысяч женщин по всему миру, и вот почему.

Джессика устала от того, что она постоянно видит в ленте "Инстаграма". Вечно идеальные картинки, выспавшиеся мамы и счастливые дети в чистеньких костюмчиках. Блогерша понимала, как это далеко от правды, и, не выдержав, написала у себя на странице всю правду-матку.

Надеюсь, этот пост будет первым, что вы увидите сегодня утром. Не те сказочные картинки с красивыми девушкам, которые говорят вам сесть на диету сегодня же и наконец начать менять себя houseofhoods_

Мама четверых детей хотела показать "реальную каждодневную жизнь", которую так редко можно увидеть на страницах блогеров. У неё это получилось на все 100 процентов. Все, кому знакомы детские крики по утрам, в словах Джессики узнали себя.

Они говорят: "Вот как я сбросила 5 кг за неделю". Я отвечаю: "Нет, Сьюзен, ты просто очень хороша в фотошопе. Ты наслаждаешься своим зелёным смузи, а я наслаждаюсь яичницей с беконом, разве воскресенье не для этого нужно?" houseofhoods_

Обращаюсь к мамам, папам и всем, кто сегодня отвратительно себя чувствует. Вот как я проснулась этим утром. Глаза слиплись, волосы спутались, а дыхание пахнет смертью. Кажется, будто я спала от силы минут 10, а живот выглядит всё так же не очень houseofhoods_

Джессика надеялась, что благодаря её обращению подписчики почувствуют себя хотя бы немного лучше. И, судя по комментариям, у неё получилось. Пост мамы собрал больше тысячи лайков за сутки, и многие ответили, что слова Джессики помогли им.

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