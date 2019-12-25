Учительница анатомии показала все органы на своём теле и изумила не только детей

Ученикам одной испанской школы ещё надолго запомнится этот урок естествознания. На занятии преподавательница показала все подробности человеческого тела... на собственном примере.

Анатомия — сложная дисциплина, но, если у вас такой учитель, как Вероника Дуке, считайте, вам повезло. Благодаря ей вы точно будете знать, где какие органы находятся. Недавно, чтобы объяснить тему максимально наглядно, она пришла на занятие в костюме... человеческого тела.

Как же я горд этим неиссякаемым источником идей, который к тому же ещё и моя жена. Сегодня она очень оригинально объяснила своим ученикам строение человеческого тела. И дети в восторге. Браво, Вероника!!! Mikemoratinos

43-летняя Вероника работает учителем уже 15 лет, но недавно наступил её звёздный час. Когда её муж в "Твиттере" рассказал об удивительных уроках жены, публикация моментально стала вирусной.

За пару дней твит набрал больше 13 тысяч ретвитов и порядка 66 тыс. лайков. В комментариях пользователи оценили креатив учительницы и пожалели, что когда-то их уроки биологии проходили совсем не так.

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Человек-оркестр Вероника преподаёт не только естествознание, но и социологию, историю искусств, а также английский и испанский языки. В разговоре с журналистами Bored Panda женщина рассказала, что каждый раз ищет новые актуальные методы, чтобы донести информацию до своих учеников.

Я уже давно решила использовать дополнительный "инструментарий" для уроков (как, например, костюмы исторических личностей). Мечтаю, что общество когда-нибудь перестанет считать учителей ленивыми госслужащими на зарплате. Мы не все такие Вероника Дуке

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