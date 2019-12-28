Рейнольдс отомстил за новогодний пранк со свитером и заодно помог детям

Добрая история, которая, возможно, наконец подарит вам новогоднее настроение. Звезда "Дэдпула" + странная кофта = счастливые дети.

В прошлом году Райан Рейнольдс стал жертвой пранка своих звёздных друзей. Когда Хью Джекман пригласил актёра из "Дэдпула" на рождественскую вечеринку, он убедил его, что все гости будут в уродливых свитерах. В итоге на вечере Рейнольдс был единственным, кто надел нелепую кофту.

Хоть сам актёр — любитель подшутить над друзьями, подкола он не оценил. Его лицо говорит само за себя.

Но даже спустя год актёр не забыл о свитере. Мало того, золотой бант снова в деле, но на этот раз — с благими целями. Прежде всего, чтобы подогреть интерес фанатов, Райан заставил его надеть Хью Джекмана, с подачи которого кофта и стала легендарной.

Позже Рейнольдс объяснил, почему он достал свитер с самой дальней полки. Таким образом он решил помочь больным детям. Актёр объединился с фондом SickKids и отправил кучу таких же забавных свитеров детям, которые встречают Рождество в больницах. Кроме того, звезда участвовала в сборе средств.

В конце ролика актёр призывает пожертвовать немного денег в благотворительный фонд, следуя его примеру, чтобы сделать зимние праздники детишек чуть веселее. Кажется, это именно то, что всем нам нужно в преддверии Нового года.

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