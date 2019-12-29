Рапунцель из Одессы призналась, что главная проблема 2-метровых волос — мужчины

Волосы 34-летней Алёны Кравченко — предмет восхищения тысяч мужчин и женщин по всему миру. Правда, отбиваться от поклонников хвостом девушка пока что не научилась.

С волосами длиной в 1,8 метра Алёна Кравченко с лёгкостью сойдёт за главную героиню сказки про Рапунцель. Благодаря своей шевелюре украинка стала известна по всему миру. На её профили в социальных сетях подписаны тысячи поклонников.

Когда люди видят, насколько мои волосы длинные, они не могут скрыть восторженные взгляды и эмоции. И, конечно, это очень приятно. Кроме того, многие подходят на улице и говорят, как в наши дни это необычно и красиво Алёна Кравченко для Daily Star

Правда, иногда восхищение переходит границы. Так, девушка жалуется, что однажды у неё настойчиво просили понюхать её волосы. Находятся и поклонники, готовые приударить за украинской Рапунцель.

Поступали предложения отвезти девушку на море, но она отказывается, потому что видит, когда мужчина не заинтересован в серьёзных отношениях.

Многие мужчины восхищаются моими волосами, предлагают встречаться, путешествовать вместе, приглашают меня переехать на их родину, делают предложения руки и сердца. Я перевожу это в шутку или не отвечаю на сообщения, чтобы не дать человеку надежду Алёна Кравченко

Чтобы поддерживать волосы в идеальном состоянии, Алёна тратит немало времени. Просто чтобы помыть голову, уходит около часа. Поэтому девушка делает это раз в неделю. А чтобы в перерывах волосы оставались в отличном состоянии, девушка причёсывает их дважды в день, а потом заматывает в пучок.

В разговоре с Daily Star девушка рассказала, что подстригает свои волосы два раза в год. В последний раз Алёна укоротила их на 15 сантиметров в июле 2019-го, но за это время они уже успели отрасти.

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