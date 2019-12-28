Девушку затравили после переезда из Москвы в США, но вскоре она утёрла всем нос

31-летняя Мия Эрлих — настоящая инстаграм-звезда. Сейчас на двух аккаунтах девушки в общей сложности больше полутора миллионов подписчиков. Сложно поверить, что когда-то над эмигранткой из России издевались одноклассники.

Мия — девушка с нелёгкой судьбой. Когда малышке было 5 лет, мать её бросила и отец забрал ребёнка из Москвы к себе в США. Но и тогда жизнь не то чтобы пошла в гору. Одноклассники издевались над девочкой из-за того, что она не знала языка. Все попытки завести друзей оканчивались провалом.

Родная мать изъявила желание встретиться с дочкой, когда ей исполнилось 15 лет. Правда, воссоединение сложно назвать гармоничным. Женщина повела ребёнка в бар, а на вопросы о возрасте девочки врала, что ей уже исполнился 21 год.

Когда я вернулась домой, сказала отцу, что больше не хочу видеть эту женщину. Неприятно, когда ничего не чувствуешь к человеку, который когда-то был для тебя самым важным в жизни Мия Эрлих

Окончив школу, выпускница решила попробовать себя в роли агента по недвижимости. У неё неплохо получалось, но это было явно не то, о чём Миа мечтала. Из-за постоянного стресса и мечтах о лучшей жизни девушка впала в депрессию.

Но с этим Эрлих мириться не собиралась — она завела аккаунт в Instagram, где публиковала короткие юмористические ролики.

Я просто ужасно устала от всего этого. Поэтому я решила зарабатывать чуть меньше денег, но иметь возможность стать счастливой. Думаю, это лучшее решение, что я когда-либо принимала Мия Эрлих

В своих видео Миа шутит на самые распространённые темы. То, что близко каждому человеку. В разговоре с журналистом Daily Mail она дала совет: чтобы сделать смешной ролик, нужно просто вспомнить самую неловкую ситуацию из жизни, а потом повторить её на камеру.

Когда мне приходилось справляться с депрессией, я просто отправлялась шутить в Instagram, и мне становилось легче. Со временем мои шутки начали помогать и другим Мия Эрлих

Сейчас, когда у девушки миллионная армия фанатов со всего мира, она уже не так подвержена депрессии. Хотя, по её словам, нападков стало в разы больше, чем тогда, когда она была маленькой школьницей. Но это уже побочные эффекты славы.

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