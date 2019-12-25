Женская хоккейная лига выпустила календарь на 2020-й, раздев лучших спортсменок

Женская хоккейная лига России выпустила календарь на 2020 год, который точно не оставит никого равнодушным. На его страницах спортсменки предстали в весьма откровенных образах, взволновав фантазию своих фанатов.

У каждой девушки взяли интервью, спросив, что для них значит женственность. Ведь выбранный ими вид спорта таким качеством не отличается

Вратарь дмитровского "Торнадо" Елизавета Кондакова (на фото слева): "На календаре вы увидите, что в жизни мы совсем не такие, как на льду"

И действительно, спортсменки на снимках получились очень красивыми и нежными

А на этих фото перед вами два нападающих: Алёна Старовойтова (дмитровский "Торнадо") и Елизавета Роднова (уфимская "Агидель")

Кстати, пока календарь ещё есть в наличии, а его цена составляет всего 500 рублей

Защитник нижегородского СКИФа Анастасия Смирнова (фото справа) призналась, что на льду она совершенно другой человек, но в жизни...

На снимке слева — вратарь "Динамо СПб" Милена Третяк, для которой это была первая фотосессия в её жизни