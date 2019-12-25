Элизабет Хёрли раскрыла, что нужно снять, чтобы появилось новогоднее настроение

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Фото © Instagram/elizabethhurley1

Актриса опубликовала фото, после которого подписчики были готовы прям сейчас приехать к ней на праздники.

Элизабет Хёрли отвлеклась на секунду от гостей, чтобы порадовать в это Рождество своих фанатов. 54-летняя актриса опубликовала в "Инстаграме" откровенное фото, на котором предстала лишь в пиджаке и нижнем белье. Причём про одну деталь она намеренно забыла, продемонстрировав красивую грудь.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/elizabethhurley1/" target="_blank">elizabethhurley1</a></p>

Хёрли написала под фотографией: "Дом украшен, гости прибыли, столы ломятся от еды..." И даже те, у кого не было новогоднего настроения, почувствовали приближение праздника. А некоторые захотели отметить его вместе с актрисой.

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frankrams214

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trav7642

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/elizabethhurley1/" target="_blank">elizabethhurley1</a>, Instagram/<a href="https://www.instagram.com/damianhurley1/" target="_blank">damianhurley1</a></p>

У актрисы подрастает 17-летний сын Дэмиан, который поражает сходством со своей мамой. И родственники подогревают интерес фанатов, выкладывая весьма провокационные фотографии. Так, недавно юноша повторил образ Элизабет, подписав снимок "Хотелось бы, чтобы ты была рядом".

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