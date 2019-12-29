Понты головного мозга. 10 фото, как мажоры испохабили Новый год

Роскошные сумочки и дорогие авто — это обязательный минимум подарков для этих детишек на новогодние праздники. Разбалованные богатыми родителями, ничего дешевле они просто не примут. В подборке ниже — 10 рождественских фото от золотой молодёжи.

Такая машинка — обязательный аксессуар в предновогодний период. Без неё новогоднее настроение не появится. И не важно, что стоит она целое состояние

Подумайте, смогли бы вы заснуть в такой красоте? Этому парню к такому не привыкать

Казалось бы, ничем не примечательная фотография, но знали бы вы, сколько заплатил бренд одежды, чтобы их дублёнка появилась на ней

Самый обычный предновогодний день. Правда, вместо Санты желания будут выполнять обеспеченные папы и мамы

А такие ели нужны, видимо, чтобы не забыть, насколько хозяева дома богаты. Дружественное напоминание для гостей

Кто-то встречает Новый год с семьёй, другие — на люксовых курортах. Главное — не забыть сделать красивую фотографию, а то не считается, что отдыхал

И по традиции про дорогие авто тоже нужно не забыть. У этого парня оно далеко не единственное, но не хвастаться им просто невозможно

Кажется, у этого Санты к Рождеству будет небольшой бонус

Просто предупреждение, чем это может закончиться

Очевидно, способа привезти ёлку домой лучше не нашлось. Впрочем, так хотя бы все увидели, насколько владелец машины богат

10 провалов, когда на новогодние фото с Санта-Клаусом попали истинные эмоции