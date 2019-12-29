Понты головного мозга. 10 фото, как мажоры испохабили Новый год

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Фото © Instagram/nicolecharbass

Роскошные сумочки и дорогие авто — это обязательный минимум подарков для этих детишек на новогодние праздники. Разбалованные богатыми родителями, ничего дешевле они просто не примут. В подборке ниже — 10 рождественских фото от золотой молодёжи.

Такая машинка — обязательный аксессуар в предновогодний период. Без неё новогоднее настроение не появится. И не важно, что стоит она целое состояние

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6dhCq4gG8-/" target="_blank">gmk001</a></p>

Подумайте, смогли бы вы заснуть в такой красоте? Этому парню к такому не привыкать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6BduIinJwN/" target="_blank">followthenap</a></p>

Казалось бы, ничем не примечательная фотография, но знали бы вы, сколько заплатил бренд одежды, чтобы их дублёнка появилась на ней

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6adxMdAqMV/" target="_blank">daiseyodonnell</a></p>

Самый обычный предновогодний день. Правда, вместо Санты желания будут выполнять обеспеченные папы и мамы

<p>Кадр из видео © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6OY3olIrjq/" target="_blank">dadocesaro</a></p>

А такие ели нужны, видимо, чтобы не забыть, насколько хозяева дома богаты. Дружественное напоминание для гостей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rkoi" target="_blank">rkoi</a></p>

Кто-то встречает Новый год с семьёй, другие — на люксовых курортах. Главное — не забыть сделать красивую фотографию, а то не считается, что отдыхал

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5-E0MLhwEi/" target="_blank">nicolecharbass</a></p>

И по традиции про дорогие авто тоже нужно не забыть. У этого парня оно далеко не единственное, но не хвастаться им просто невозможно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6Yqno9Iwl_/" target="_blank">donze093</a></p>

Кажется, у этого Санты к Рождеству будет небольшой бонус

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rkoi" target="_blank">rkoi</a></p>

Просто предупреждение, чем это может закончиться

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rkoi" target="_blank">rkoi</a></p>

Очевидно, способа привезти ёлку домой лучше не нашлось. Впрочем, так хотя бы все увидели, насколько владелец машины богат

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rkoi" target="_blank">rkoi</a></p>

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