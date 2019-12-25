Жертва "подмосковного Отелло" дала отпор хейтерам, выложив откровенные фото

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Фото © Instagram/margoritka1211

Несмотря на страшные издевательства мужа, 27-летняя Маргарита Грачёва продолжает жить нормальной жизнью, став для многих примером. Девушка ведёт свой блог, пишет книгу и даже встретила новую любовь.

Однако не так просто смириться со шрамами, которые остались после того ужасного нападения. Напомним, бывший муж Маргариты решил проучить её из ревности. Он отвёз девушку в лес и изрубил её руки топором, требуя признаться в измене. Врачам удалось сохранить одну кисть, вторую пришлось ампутировать. Сейчас Маргарита заново учится любить своё тело, устраивая красивые фотосессии.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margoritka1211/?hl=ru" target="_blank">margoritka1211</a></p>

Но, несмотря на весь ужас произошедшего, находятся и те, кто встал на сторону бывшего мужа. Им девушка и посвятила новые фотографии. Маргарита заявила: "Я считаю, что такому нет никаких объяснений!"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margoritka1211/?hl=ru" target="_blank">margoritka1211</a></p>

Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит, руки отрубил за дело), сразу проходите мимо!

Маргарита Грачёва

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/margoritka1211/?hl=ru" target="_blank">margoritka1211</a></p>

Пока "подмосковный Отелло" отбывает свой срок (мужчину приговорили к 14 годам строгого режима), Рита объявила о том, что снова выходит замуж. По её словам, свадьба состоится в следующем году.

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