Жертва "подмосковного Отелло" дала отпор хейтерам, выложив откровенные фото

Несмотря на страшные издевательства мужа, 27-летняя Маргарита Грачёва продолжает жить нормальной жизнью, став для многих примером. Девушка ведёт свой блог, пишет книгу и даже встретила новую любовь.

Однако не так просто смириться со шрамами, которые остались после того ужасного нападения. Напомним, бывший муж Маргариты решил проучить её из ревности. Он отвёз девушку в лес и изрубил её руки топором, требуя признаться в измене. Врачам удалось сохранить одну кисть, вторую пришлось ампутировать. Сейчас Маргарита заново учится любить своё тело, устраивая красивые фотосессии.

Но, несмотря на весь ужас произошедшего, находятся и те, кто встал на сторону бывшего мужа. Им девушка и посвятила новые фотографии. Маргарита заявила: "Я считаю, что такому нет никаких объяснений!"

Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит, руки отрубил за дело), сразу проходите мимо! Маргарита Грачёва

Пока "подмосковный Отелло" отбывает свой срок (мужчину приговорили к 14 годам строгого режима), Рита объявила о том, что снова выходит замуж. По её словам, свадьба состоится в следующем году.