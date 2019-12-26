Мама увидела, насколько она безобразна на фото, и через год её было не узнать

27-летняя Кейт Гиббонс сильно располнела после того, как родила своего первенца Луи, ведь из-за отсутствия времени она питалась только сладостями и полуфабрикатами. Девушка была недовольна своим телом, но сил на то, чтобы что-то менять, у неё не было. Мотивация пришла, откуда не ждали.

Во время прошлого Рождества отец решил сфотографировать сына в руках мамы, которая до этого наотрез отказывалась от снимков. Этот кадр стал переломным моментом в жизни Кейт. Девушка так расстроилась из-за своей фигуры, что расплакалась и за вечер съела все сладости, что были дома.

На следующее утро молодая мама твёрдо решила менять ситуацию к лучшему.

Когда новогодние праздники были позади, Кейт отправилась к диетологу, и они вместе разработали для неё идеальную программу питания и физических нагрузок.

С тех пор Гиббонс старалась питаться только здоровой пищей. А когда у девушки появлялся соблазн перекусить чем-нибудь типа печенья или шоколадки, она смотрела на ту самую фотографию. Это здорово помогало.

Фотография заставила меня идти к цели. Благодаря ей я даже не притрагивалась к сладостям Кейт Гиббонс

С того момента, когда Кейт начала худеть, прошло меньше года, но результатами уже можно похвастаться. За это время девушка сбросила 38 килограммов, и сейчас она весит всего 60, пишет The Sun. С семьёй Гиббонс готовится встречать Новый год — в новом теле.

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