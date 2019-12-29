"Ангельская красота". Пользователи соцсетей без ума от этой модели, и вот почему

Знакомьтесь: Калиста Мэллори
Скорее всего, вы пока ещё не слышали о ней, но её снимки набирают всё большую популярность в соцсетях
Пользователи портала Reddit.com обсуждают фотографии этой девушки в разделах "Ангельская красота" и "Богини"
Калиста ведёт "Инстаграм", и у неё 24 тысячи подписчиков
Кроме того, девушка представлена в "Твиттере". Именно отсюда её новоиспечённые фанаты узнали, что ей 18 лет
Впрочем, Калиста уже успела обзавестись и хейтерами. Они подозревают, что девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц
В "Твиттере" у Калисты 14 тысяч читателей. В своём микроблоге она делится мыслями обо всём на свете
Если ты снимаешь видео для "ТикТока" в общественном месте, мы не сможем стать друзьями
Калиста Мэллори
Я не некрасива, я просто не выгляжу как Белла Хадид
Калиста Мэллори
Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоваться общественным туалетом
Калиста Мэллори
Любители мяса — настоящие психи
Калиста Мэллори
Я девушка лёгкого поведения из GTA, наблюдающая, как ты несёшься прямо на меня на машине
Калиста Мэллори
Сегодня будет очень жарко. Фотобитва самых сексуальных ведущих прогноза погоды