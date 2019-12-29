"Ангельская красота". Пользователи соцсетей без ума от этой модели, и вот почему

24 тысячи подписчиков в "Инстаграме" не могут ошибаться: в этой девушке явно что-то есть.

Знакомьтесь: Калиста Мэллори

Скорее всего, вы пока ещё не слышали о ней, но её снимки набирают всё большую популярность в соцсетях

Пользователи портала Reddit.com обсуждают фотографии этой девушки в разделах "Ангельская красота" и "Богини"

Калиста ведёт "Инстаграм", и у неё 24 тысячи подписчиков

Кроме того, девушка представлена в "Твиттере". Именно отсюда её новоиспечённые фанаты узнали, что ей 18 лет

Впрочем, Калиста уже успела обзавестись и хейтерами. Они подозревают, что девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц

В "Твиттере" у Калисты 14 тысяч читателей. В своём микроблоге она делится мыслями обо всём на свете

Если ты снимаешь видео для "ТикТока" в общественном месте, мы не сможем стать друзьями Калиста Мэллори

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Я девушка лёгкого поведения из GTA, наблюдающая, как ты несёшься прямо на меня на машине Калиста Мэллори

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