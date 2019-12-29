"Ангельская красота". Пользователи соцсетей без ума от этой модели, и вот почему

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Фото © Instagram/kalysta_mallory

24 тысячи подписчиков в "Инстаграме" не могут ошибаться: в этой девушке явно что-то есть.

Знакомьтесь: Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Скорее всего, вы пока ещё не слышали о ней, но её снимки набирают всё большую популярность в соцсетях

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Пользователи портала Reddit.com обсуждают фотографии этой девушки в разделах "Ангельская красота" и "Богини"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Калиста ведёт "Инстаграм", и у неё 24 тысячи подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Кроме того, девушка представлена в "Твиттере". Именно отсюда её новоиспечённые фанаты узнали, что ей 18 лет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Впрочем, Калиста уже успела обзавестись и хейтерами. Они подозревают, что девушка прибегла к пластической коррекции ягодиц

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

В "Твиттере" у Калисты 14 тысяч читателей. В своём микроблоге она делится мыслями обо всём на свете

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Если ты снимаешь видео для "ТикТока" в общественном месте, мы не сможем стать друзьями

Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Я не некрасива, я просто не выгляжу как Белла Хадид

Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Нет таких обстоятельств, которые заставили бы меня воспользоваться общественным туалетом

Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Любители мяса — настоящие психи

Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Я девушка лёгкого поведения из GTA, наблюдающая, как ты несёшься прямо на меня на машине

Калиста Мэллори

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kalysta_mallory/" target="_blank">kalysta_mallory</a></p>

Сегодня будет очень жарко. Фотобитва самых сексуальных ведущих прогноза погоды

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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