Муж сделал жене самый худший сюрприз, увековечив её неудачное фото прямо на себе

37-летняя Келли из Англии была в ужасе, когда увидела "произведение искусства" на ляжке супруга, ведь теперь ей придётся видеть свою неудачную фотографию ещё долго.

Мойщик окон по профессии и шутник по призванию Джеймс Макгроу решил на Рождество порадовать свою любимую жену необычным подарком. Ради этого любитель татуировок даже пожертвовал незабитой ляжкой и изобразил на ней кадр со своей женой. Правда, не самый удачный.

Основой для новой тату стала фотография, которую Джеймс сделал, когда девушка спала с открытым ртом во время поездки. Но чтобы добавить немного экстравагантности, отец пяти детей решил пририсовать парочку подбородков. Получилось потрясающе.

Я была в ужасе, когда это увидела. Не могла поверить, что он действительно это сделал. Я терпеть не могу это фото. Теперь я даже смотреть на него без смеха не могу Келли Макгроу

Муж и жена Макгроу — те ещё пранкеры. На самом деле уродливая татуировка — ответ мужа на не менее уродливую стрижку, которую сделала ему Келли, пишет The Sun. Теперь Джеймс ждёт, чем ему ответит жена, и, кажется, месть будет жестокой.

Мы подшучиваем друг над другом вот уже 24 года. Сейчас я веду, но мне уже страшно, потому что я понятия не имею, что она планирует Джеймс Макгроу

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