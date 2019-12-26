Девушка четыре года писала погибшему папе, как вдруг получила трогательный ответ

Честити Паттерсон уже смирилась с тем, что ей больше никогда не придёт ответ от папы, ведь он погиб несколько лет назад. Но, несмотря на это, девушка каждый день продолжала писать ему, не подозревая о том, что сообщения кому-то всё-таки доходят.
На четвёртую годовщину смерти отца Честити (как и всегда) написала ему сообщение, рассказав о своих успехах за то время, пока его не было.
"...Прошло четыре года с тех пор, как я тебя потеряла, и не проходит и дня, чтобы я не скучала по тебе. За это время многое произошло, но ты и так знаешь, ведь я тебе рассказываю это каждый день. <...>
Прости, что меня не было рядом, когда я была тебе нужна больше всего. <...> Я боюсь выходить замуж, ведь идти к алтарю мне придётся в одиночестве и ты уже не сможешь успокоить меня, сказав, что всё будет хорошо. <...>
У меня всё отлично, ты бы был так горд той женщиной, которой я стала... Я просто хотела сказать, что люблю тебя и очень скучаю!"
Но на этот раз монолог девушки вдруг превратился в диалог. Ей ответил мужчина по имени Бред, и у него нашлась пара слов, чтобы её успокоить.
"Здравствуй, дорогая! Я не твой папа, но получаю твои сообщения уже четыре года. <...> Меня зовут Бред, я потерял свою дочь в автомобильной аварии в августе 2014-го, и твои сообщения помогали мне жить. <...>
Я годами хотел тебе ответить, но боялся разбить тебе сердце. Ты потрясающая женщина, и я бы хотел, чтобы моя дочь стала бы такой, как ты. Спасибо за твои ежедневные новости, ведь ты мне напоминаешь, что Бог существует и это не его вина в том, что моя девочка погибла. Он дал мне тебя, моего маленького ангела. <...> Я так горд тобой!
Честити поделилась скриншотами душераздирающей переписки у себя на странице в "Фейсбуке". Пост стал вирусным, сейчас им поделились более 300 тыс. раз, а с помощью комментариев, которых уже за 23 тысячи, пользователи со всего мира делятся поддержкой с девушкой.
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