Девушка четыре года писала погибшему папе, как вдруг получила трогательный ответ

Девушка из Арканзаса, США, вот уже четыре года подряд каждый день пишет сообщения на номер своего скончавшегося папы. Но недавно ей пришёл ответ, от которого наворачиваются слёзы.

Честити Паттерсон уже смирилась с тем, что ей больше никогда не придёт ответ от папы, ведь он погиб несколько лет назад. Но, несмотря на это, девушка каждый день продолжала писать ему, не подозревая о том, что сообщения кому-то всё-таки доходят.

На четвёртую годовщину смерти отца Честити (как и всегда) написала ему сообщение, рассказав о своих успехах за то время, пока его не было.

"...Прошло четыре года с тех пор, как я тебя потеряла, и не проходит и дня, чтобы я не скучала по тебе. За это время многое произошло, но ты и так знаешь, ведь я тебе рассказываю это каждый день. <...>

Прости, что меня не было рядом, когда я была тебе нужна больше всего. <...> Я боюсь выходить замуж, ведь идти к алтарю мне придётся в одиночестве и ты уже не сможешь успокоить меня, сказав, что всё будет хорошо. <...>

У меня всё отлично, ты бы был так горд той женщиной, которой я стала... Я просто хотела сказать, что люблю тебя и очень скучаю!"

Но на этот раз монолог девушки вдруг превратился в диалог. Ей ответил мужчина по имени Бред, и у него нашлась пара слов, чтобы её успокоить.

"Здравствуй, дорогая! Я не твой папа, но получаю твои сообщения уже четыре года. <...> Меня зовут Бред, я потерял свою дочь в автомобильной аварии в августе 2014-го, и твои сообщения помогали мне жить. <...>

Я годами хотел тебе ответить, но боялся разбить тебе сердце. Ты потрясающая женщина, и я бы хотел, чтобы моя дочь стала бы такой, как ты. Спасибо за твои ежедневные новости, ведь ты мне напоминаешь, что Бог существует и это не его вина в том, что моя девочка погибла. Он дал мне тебя, моего маленького ангела. <...> Я так горд тобой!

Честити поделилась скриншотами душераздирающей переписки у себя на странице в "Фейсбуке". Пост стал вирусным, сейчас им поделились более 300 тыс. раз, а с помощью комментариев, которых уже за 23 тысячи, пользователи со всего мира делятся поддержкой с девушкой.

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