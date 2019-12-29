17-летний парень показал всю боль пубертата в одном фото с младшей сестрой

В средней школе ребятам часто говорят о том, что девочки развиваются быстрее мальчиков. Что ж, пользователь Reddit показал, насколько жестока природа к парням.

Переходный возраст — время не из лёгких. Если вам нужны были доказательства, то ловите ещё одно. В теме Wellthatsucks ("Что ж, отстой") на Reddit подросток показал фотографию, которая на сто процентов отражает всю боль парней-подростков.

На снимке изображены мальчик с девочкой. Никаких вопросов это не вызывает... ровно до тех пор, пока не прочитаешь подпись к кадру.

"Мне 17. Ей 15."

Даже несмотря на то, что парень на два года старше девочки, выглядеть взрослее он от этого не стал. В комментариях пользователи расчехлили своё чувство юмора и принялись добивать самооценку автора поста. А кто-то, наоборот, пытался его подбодрить.

Чёрт, ты выглядишь как Питер Пен apittsburghoriginal

Парень, я был на твоём месте. Но знаешь что? В 45 выглядеть на 35 — вот что классно. Знаю, о чём говорю LukeLovesLakes

Однако то, что думает автор обо всех этих комментариях, останется загадкой. Он удалил свой аккаунт, а тред с обсуждением вскоре заблокировали. Кто-то из пользователей решил, что фотография — обман, чтобы набрать лайки.

Другие предположили, что подростку не понравились комментарии сексуального характера в адрес сестры. Впрочем, осуждать его никто не берётся.

Не могу его обвинять, ведь, возможно, он 11-летка, который утверждает, что ему семнадцать aurKINR

Что стало с тем самым парнем из клипа Freestyler через 20 лет после релиза