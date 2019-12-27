Танцовщица из Питера, бросившая Деппа, снялась под душем, и это достойно Playboy

Если русская возлюбленная Джонни Деппа и переживает из-за разрыва с мировой звездой, то вида точно не подаёт.

Полина Глен, вернувшаяся из США после расставания с артистом, теперь уехала от промозглой русской зимы на Бали. Оттуда девушка поделилась очередной серией знойных фотографий в стиле "смотри, что потерял", достойных обложки Playboy.

Танцовщица снялась в купальнике телесного цвета, расположившись под душем. Полина закрыла глаза и принимала пикантные позы, пока по её спине струились длинные тёмные волосы, а по коже — вода.

Глен отправилась на Бали не просто так. Она является одной из организаторов марафона, в рамках которого представительниц прекрасного пола будут учить женственности и любви к себе. Что, похоже, Полине удалось показать на своём примере. И пусть девушка не собирает пока тысячи лайков, в комментариях ей пишут только комплименты.

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Танцовщица родом из Санкт-Петербурга познакомилась с Джонни Деппом на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в 2017 году. Вскоре девушка переехала в особняк артиста в Голливуде. Но роман не вскружил ей голову, она вела себя довольно тихо и скромно. Однако ей было тяжело выносить внимание посторонних к своей личной жизни и тяжбы Деппа с его бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд, пишет Daily Mail со ссылкой на источники. И Полина решила оставить звезду.

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