Блогер делает из звёзд посмешище, повторяя их образы из всего подряд: 10 фото

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Фото © Instagram/_emilife

Интернет любит звёзд и просто не может жить без юмора. Если объединить два этих понятия, получится инстаграм-аккаунт итальянца Эмануэле Феррари. В своём профиле парень пародирует образы знаменитостей, добавляя щепотку иронии в каждый кадр. В подборке ниже — 10 самых забавных примеров от юмориста.

Джастин Тимберлейк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Кайли Дженнер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

6ix9ine

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Эшли Грэм

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Джейден Смит

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Селин Дион

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Джаред Лето

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Карди Би

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Криштиану Роналду

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

Ким Кардашьян

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_emilife/" target="_blank">_emilife</a></p>

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