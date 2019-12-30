Страх и ненависть первоклашек. Как дети в Кирове поздравили заболевшую школьницу

Как думаете, что чувствует ребёнок, которому из-за простуды пришлось встречать свой день рождения дома? Ответ очевиден, поэтому одноклассники Лизы из Кирова придумали поддержать девочку праздничными записками. Но, видимо, это решение они приняли не единогласно.

В кипе бумажек затерялась одна, которая совсем не вписывалась в общее настроение. На сложенном вдвое листе красовалась фраза "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ", поделилась в своём инстаграме мама школьницы Ольга Попова.

И это не просто тайный враг, который решил анонимно выразить своё отношения к малышке. Отправительница не захотела скрывать свою личность — после лаконичного "поздравления" сразу идут имя и фамилия автора.

Этот момент особенно забавный, ведь, как можно понять по другим бумажкам, подписывать их было совсем не обязательно. Видимо, так девочка хотела, чтобы Лиза знала своего врага в лицо.

Но не волнуйтесь. Лиза послание так и не получила — спасибо внимательной маме. Праздничная корреспонденция сначала попала к ней в руки, которые сразу спрятали злобное послание.

Я Лизу спросила, дружит ли она с *имя девочки*. Она говорит: "С какой именно? У нас их две: с одной дружу, с другой — нет". Ну вот, как раз с отправительницей записки их подружками не назовёшь Ольга Попова для Life.ru

Несмотря на, казалось бы, злобную записку, мотивы отправительницы остались неизвестны. Ни классный руководитель, ни мама ни о каком конфликте девочек не знали. Сама же Лиза рассказала, что, хоть и не дружит с автором письма, ни разу с ней не ругалась.

Ольга относится к ситуации с юмором. В разговоре с Лайфом она предположила, что у девочки было "секундное наводнение" и на неё нашло что-то, что заставило написать послание. "Ну, либо она уже давно точит зуб и решила так об этом сказать", — в заключение пошутила мама Лизы.

6-летний мальчик написал послание Санте, прочитав которое его мама расплакалась