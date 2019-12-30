Самая молодая миллиардерша выложила фото в белье, которые должен видеть лишь муж

22-летняя сестра Ким Кардашьян решила, что не может отправиться в новый год, не опубликовав напоследок знойные кадры.

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась чёрно-белыми снимками, на которых она предстала в постели. Для съёмки девушка надела только кружевное бельё, подчёркивающее её пышные формы, которые ничуть не хуже, чем у сестры. При этом Кайли принимала весьма соблазнительные позы.

Брюнетка пошутила в подписи, что не может спокойно встречать Новый год, не поделившись напоследок снимками "ради комплиментов". И слова восхищения модели получить, конечно, удалось. За несколько часов ей поставили более 9 млн лайков и назвали самой горячей девушкой.

Однако часть фанатов решила, что молодой маме не стоит выкладывать на всеобщее обозрение своё тело и такие фото нужно приберегать для мужа. Что Кайли могло быть особенно больно слышать: недавно она рассталась с отцом своей дочки, рэпером Трэвисом Скоттом. Хотя уже после разрыва пары появились слухи, что Кайли вскружила голову ещё одному известному музыканту — Дрейку.

А кто снимал, Дрейк? mrexclusivef

Она горячая, что такого, что она хочет показывать своё тело dianaapolinario

Кайли Дженнер — американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Сеймейство Кардашьян". Девушка основала свою линию косметики Kylie Cosmetics, и бьюти-империя принесла ей огромный доход. В 2019 году её назвали самой молодой миллиардершей в мире, пишет Bloomberg.