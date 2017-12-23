От "Грибов" до Маликова. Что смотрели на российском YouTube в 2017-м

Видеохостинг подвёл музыкальные итоги года. В трендах — украинская поп-музыка, рэперы vs блогеры, Шнур.

"Грибы" — "Тает лёд" (145 млн просмотров)

Рефрен "Между нами тает лёд" в этом году напевали себе под нос все, кого вы знаете. Ну а клип с фирменным танцем обзавёлся, по ощущениям, самым большим количеством ремейков в истории российского YouTube.

"Время и стекло" — "На стиле" (92 млн просмотров)

Липнущий к ушам текст, танцы, хип-хоп, куча молодых девушек и парней в ярких декорациях. Проверенный временем рецепт хитового клипа сработал и на этот раз.

Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга — I Got Love (72 млн просмотров)

Квинтэссенция светлой грусти в исполнении рэп-дуэта, ворвавшегося в чарты на всех своих владикавказских парах, и прикованный к инвалидной коляске Рем Дигга в окружении танцующих моделей.

Мот feat. Ани Лорак — "Сопрано" (48 млн просмотров)

Трудно сказать, кто чаще смотрел этот клип: фанаты Мота или Ани Лорак, — но цифры говорят сами за себя, поклонников много у обоих артистов.

Loboda — "Случайная" (45 млн просмотров)

Жанр трагического женского попса живее всех живых и в сочетании с гламурной картинкой может раскачать YouTube похлеще, чем эти ваши рэп-батлы.

MC Хованский & Дмитрий Маликов — "Спроси у своей мамы" (23 млн просмотров)

Блогер-рэпер Хованский, которого ненавидят и блогеры, и рэперы, объединил усилия со звездой 1990-х Дмитрием Маликовым, о котором ни один человек на Земле не сможет сказать плохого слова. Так тонко типично батловскую шутку о маме до них ещё не обыгрывали.

Из-за наличия нецензурной лексики в список не попали "Блокеры" Джарахова, "Ч.П.Х." группы "Ленинград", "Дико, например" Фараона и батл Окси с Гнойным