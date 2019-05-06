Блогер шокировал пользователей YouTube, когда довёл жену до истерики ради лайков

Супруги ведут канал на "Ютубе", по большей части посвящённый пранкам. Однако очередной розыгрыш, по мнению подписчиков, оказался слишком уж жестоким.

25-летний блогер из Калифорнии Нико Вальдес разыграл свою жену Кристал, приклеив ей на брови восковую полоску для депиляции. На самом деле полоску для розыгрыша парень сделал своими руками: вместо воска там был клей, отлепить её можно было в любой момент без труда. Но вот слёзы Кристал были настоящими.

Нико объяснил, что этот пранк — месть за предыдущий, когда Кристал налепила мужу сразу несколько самых настоящих восковых полосок на тело. Но тогда парню всего лишь пришлось потерпеть несколько секунд боли, и подписчики не возмущались. Подумаешь, лишился нескольких волос на ноге!

А вот Кристал после такого розыгрыша рисковала остаться с изуродованной внешностью. Притом муженёк ещё и накручивал жену своими шутками про то, что она всё равно его не бросит — кому, кроме него, нужна девушка без бровей?

Ютуберы подбрасывали друг другу насекомых в кровать, меняли хлопья для завтрака на собачий корм, добавляли острый соус в еду и "забывали" об этом предупредить... Но ни один их ролик прежде не набирал 84 тысячи просмотров и не получал такие противоречивые отзывы в Сети. Пользователи упрекнули Нико в том, что розыгрыш зашёл слишком далеко.