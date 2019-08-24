Блогерша пожалела, что набрала 1,5 млн подписчиков за месяц, когда к ней пришли

Дженнель Элиана Лонг ведёт блог о жизни в минивэне, который уже начали узнавать на дорогах Калифорнии.

20-летняя Дженнель Элиана Лонг — сенсация "Ютуба". За месяц с момента запуска своего канала девушка набрала 1,5 млн подписчиков. Она выложила всего три видео, но люди уже узнают её на улице. И Дженнель не всегда этому рада, призналась она в интервью изданию Business Insider.

Дженнель живёт в минивэне. Она путешествует по Калифорнии и рассказывает в своём блоге о жизни на колёсах. Девушка регулярно навещает родителей. По её словам, недавно к ним заявился незнакомец, который попросил о встрече с интернет-звездой.

Как раз перед тем как это произошло, отец сказал мне, что не хочет, чтобы я ездила на своём минивэне, потому что меня начали узнавать Дженнель Элиана Лонг

Дженнель — не единственный видеблогер, страдающий от излишнего внимания поклонников. Ранее о подобных фактах сообщали, например, Джимми Дональдсон, в Сети больше известный как MrBeast (22 млн подписчиков), и близнецы Итан и Грейсон Долан (10 млн подписчиков).

Это начинает превращаться для меня в большую проблему Джимми Дональдсон

Ненавижу повторять это: не приходите к нам домой, иначе нам придётся вызвать полицию Итан Долан

Этой блогерше уже 32 года, но она до сих пор бережёт себя для будущего мужа