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Народные приметы

Народные приметы

Народные приметы и суеверия на каждый день — что означают знаки судьбы, как трактовать примету и почему в них верили наши предки. Погода, урожай, свадьба, деньги и бытовые запреты — в одном хабе.

Оглавление
Свадебные приметы
Погода: приметы по месяцам и сезонам
Приметы на урожай
Приметы по дням недели
Народные запреты: что нельзя делать
Приметы для дома
Приметы на деньги и богатство

Свадебные приметы

Народные приметы на свадьбу и первые годы семейной жизни — платье, кольца, погода в день торжества и годовщины брака.

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Погода: приметы по месяцам и сезонам

Народные приметы о погоде — как по поведению природы, животных и растений предсказывали погоду на месяц и на весь сезон вперёд.

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Приметы на урожай

Когда сеять, собирать и хранить урожай по народным приметам — наблюдения за природой, которые помогали предкам в хозяйстве.

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Приметы по дням недели

Что можно и нельзя делать в каждый день недели по народным приметам — от понедельника до воскресенья.

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Народные запреты: что нельзя делать

Самые известные бытовые запреты и суеверия — разбитое зеркало, рассыпанная соль, свист в доме и другие приметы, которые мы знаем с детства.

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Приметы для дома

Бытовые приметы для дома — что притягивает удачу и достаток, а что грозит неприятностями, по наблюдениям народной традиции.

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Приметы на деньги и богатство

Народные приметы о деньгах — что привлекает финансовое благополучие, а какие бытовые привычки, по поверьям, отгоняют достаток.

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