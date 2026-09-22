Народные приметы и суеверия на каждый день — что означают знаки судьбы, как трактовать примету и почему в них верили наши предки. Погода, урожай, свадьба, деньги и бытовые запреты — в одном хабе.
Народные приметы на свадьбу и первые годы семейной жизни — платье, кольца, погода в день торжества и годовщины брака.Смотреть все
Народные приметы о погоде — как по поведению природы, животных и растений предсказывали погоду на месяц и на весь сезон вперёд.
Когда сеять, собирать и хранить урожай по народным приметам — наблюдения за природой, которые помогали предкам в хозяйстве.Смотреть все
Что можно и нельзя делать в каждый день недели по народным приметам — от понедельника до воскресенья.Смотреть все
Самые известные бытовые запреты и суеверия — разбитое зеркало, рассыпанная соль, свист в доме и другие приметы, которые мы знаем с детства.Смотреть все
Бытовые приметы для дома — что притягивает удачу и достаток, а что грозит неприятностями, по наблюдениям народной традиции.Смотреть все
Народные приметы о деньгах — что привлекает финансовое благополучие, а какие бытовые привычки, по поверьям, отгоняют достаток.Смотреть все