Народные приметы Народные приметы и суеверия на каждый день — что означают знаки судьбы, как трактовать примету и почему в них верили наши предки. Погода, урожай, свадьба, деньги и бытовые запреты — в одном хабе. Оглавление Свадебные приметы Погода: приметы по месяцам и сезонам Приметы на урожай Приметы по дням недели Народные запреты: что нельзя делать Приметы для дома Приметы на деньги и богатство

Народные запреты: что нельзя делать Самые известные бытовые запреты и суеверия — разбитое зеркало, рассыпанная соль, свист в доме и другие приметы, которые мы знаем с детства. Смотреть все

Приметы для дома Бытовые приметы для дома — что притягивает удачу и достаток, а что грозит неприятностями, по наблюдениям народной традиции. Смотреть все