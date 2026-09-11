Мясо по-французски на новый лад: рецепт без лишнего жира и вреда для фигуры Оглавление Насколько классическое мясо по-французски далеко от ПП-меню 4 простые замены, чтобы сделать ПП-мясо по-французски Ингредиенты для ПП-рецепта мяса по-французски (на 4 порции) Сколько калорий в ПП-версии мяса по-французски Пошаговый рецепт: мясо по-французски из куриной грудки в духовке Шаг 1: Готовим луковую подушку Шаг 2: Укладываем филе Шаг 3: Создаём многослойность Шаг 4: Получаем золотистую корочку Ответы на вопросы и советы опытных кулинаров Можно ли готовить в аэрогриле или мультиварке? Как подать на стол? Можно ли приготовить мясо по-французски без сыра? А без лука? Будет ли вкусно без майонеза? Как приготовить мясо по-французски без свинины, майонеза и лишнего жира? Пошаговый рецепт из куриной грудки в духовке — вкусно, празднично и не жирно — в материале Life.ru. 5768 5768 Мясо по-французски без лишнего жира и майонеза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia_Panait

Запах мяса по-французски — это аромат праздника. Тающий во рту лук, хрустящая сырная корочка, нежное мясо да с майонезом — калорийная бомба, такая вкусная и, как говорится, нажористая. Даже удивительно, что до него мы умудрялись перепробовать все салаты, а после зашлифовать всё тортиком. Предлагаем быть внимательнее к себе и приготовить вместе с Life.ru ПП-версию любимого блюда, не менее вкусную, но в 2 раза менее калорийную.

Насколько классическое мясо по-французски далеко от ПП-меню

Формула классического рецепта мяса по-французски проста и беспощадна — это максимально сытная конструкция из свинины, лука, картофеля под плотным покрывалом майонеза и жирного сыра. О калориях в ту пору никто не думал, а между тем в одной порции такого кулинарного ответа дефициту — 600–800 килокалорий. Не говоря уже о КБЖ, явно далёкого от идеала и с перекосом в жиры — с учётом того, что майонез при запекании распадается на масло.

Но если душа просит праздника — не отказывайте себе. Просто приготовьте знаменитое блюдо немного иначе.

4 простые замены, чтобы сделать ПП-мясо по-французски

Как сделать ПП-вариант мяса по-французски. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Итак, перед нами стоит задача — сохранить дух рецепта мяса по-французски, но слегка изменить его суть. И пусть она кажется невыполнимой, сейчас у нас всё получится!

Во-первых, заменяем свинину куриным или индюшкиным филе — между прочим, это кладезь белка без лишнего жира. Мясо по-французски из грудки получается сочным и невероятно нежным. Если хочется посочнее — можно взять филе бедра птицы.

Во-вторых, прощаемся с майонезом. Вместо него — ложечка натурального йогурта для сочности или вовсе отказ от соуса в пользу сока помидоров и лука.

В-третьих, картошка. На самом деле запечённый картофель не такой уж и калорийный: в нём 90–97 ккал на 100 граммов. Но даже его можно заменить, чтобы сделать блюдо ещё легче. Для этого вместо картошки берём кабачки, баклажаны или цветную капусту (или режем её потоньше и кладём поменьше).

И наконец — сыр. Канонический жирный «Российский» меняем на лёгкую моцареллу, фету или адыгейский.

Ингредиенты для ПП-рецепта мяса по-французски (на 4 порции)

Курица по-французски в духовке — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ElenaBoronina

Чтобы сохранить ту самую слоёность и сырную корочку, для ПП-версии мяса по-французски нам понадобится:

куриная грудка — 600 гр;

лук репчатый — 2–3 головки;

помидоры — 2–3 штуки;

йогурт натуральный без добавок — 2–3 ст. ложки (по желанию);

йогурт натуральный без добавок — 2–3 ст. ложки (по желанию),

чеснок, зелень, соль, перец — по вкусу.

Опционально:

картофель некрупный — 2–3 штуки;

шампиньоны свежие — 200 г.

Сколько калорий в ПП-версии мяса по-французски

Благодаря таким заменам калорийность одной сытной порции составит всего около 280–320 ккал. Даже если добавить тонкий слой картофеля (тогда на порцию будет около 350–380 ккал), разница с классикой всё равно получается ощутимая!

Пошаговый рецепт: мясо по-французски из куриной грудки в духовке

Мясо по-французски с грибами без майонеза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasia_Panait

Шаг 1: Готовим луковую подушку

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Чтобы смягчить остроту, обдаём кипятком. Форму для запекания слегка сбрызгиваем маслом и выкладываем слой лука — он станет сочной и ароматной подушкой, которая не даст грудке пересушиться.

Шаг 2: Укладываем филе

Куриную грудку нарезаем поперёк волокон на пластины толщиной около 1,5 см и слегка отбиваем через плёнку. Выкладываем поверх лука, слегка солим и перчим. Если хочется ещё больше сочности — смазываем тонким слоем йогурта, в который можно добавить измельчённый чеснок и немного горчицы.

Шаг 3: Создаём многослойность

Помидоры нарезаем кружочками и раскладываем поверх курицы. Если хочется добавить грибов — нарезаем их пластинками и выкладываем на помидоры. Если не можете без картошки — нарежьте её кружочками и выложите слоем между курицей и помидорами.

Шаг 4: Получаем золотистую корочку

Сыр натрите на крупной тёрке (адыгейский или фету можно просто раскрошить) и посыпьте им всё содержимое формы. Отправьте её в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут, пока сыр не зарумянится, а курица не пропечётся.

Ответы на вопросы и советы опытных кулинаров

Можно ли готовить в аэрогриле или мультиварке?

Мясо по-французски в аэрогриле — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marciobnws

Конечно! Мясо по-французски в аэрогриле получится с ещё более хрустящей корочкой, а жира в нём будет на 20–30% меньше за счёт активной циркуляции воздуха. Готовьте при 200°C около 25 минут.

В мультиварке используйте режим «Выпечка» на 40–50 минут — блюдо протушится в собственном соку.

Как подать на стол?

Чтобы блюдо смотрелось по-праздничному, приготовьте его в порционных керамических горшочках или красивой стеклянной форме. Подавайте с горстью свежего зелёного салата, заправленного лимонным соком, — получится идеальный баланс витаминов и вкуса.

Можно ли приготовить мясо по-французски без сыра?

Можно, хотя без сыра не получится той самой золотистой корочки.

А без лука?

А вот без лука блюдо потеряет свою особую сочность и лёгкую сладковатость. Но если нельзя категорически, замените его тонкими кружочками кабачка или цукини.

Будет ли вкусно без майонеза?

Да, и ещё как! Свежие помидоры, грибы и лук при запекании выделяют достаточно сока, чтобы пропитать мясо по-французски из куриной грудки. Чеснок, зелень, специи и йогурт добавят вкуса, и вы и не вспомните о майонезе.

Вот таким — лёгким, сытным и полным витаминов — получается даже самое сытное и в оригинальном рецепте не самое полезное блюдо. Такой вариант мяса по-французски показывает, что правильное питание может быть по-настоящему вкусным, насыщенным и праздничным.

Авторы Божена Зажицкая