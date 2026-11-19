Котлеты из щуки: сочные рыбные котлеты с салом и без сала на сковороде и в духовке Оглавление Классические котлеты из щуки с салом на сковороде Шаг 1. Подготавливаем рыбу и хлеб Шаг 2. Пропускаем через мясорубку Шаг 3. Замешиваем фарш Шаг 4. Формируем и панируем котлеты Шаг 5. Обжариваем на сковороде Как разделать щуку и сделать фарш без костей Как убрать запах тины Котлеты из щуки без сала: со сливочным маслом Шаг 1. Подготавливаем компоненты Шаг 2. Прокручиваем фарш Шаг 3. Формуем и обжариваем Что добавить в фарш из щуки: манка, творог, кабачок, судак Котлеты из щуки в духовке, аэрогриле и на пару В духовке В аэрогриле На пару Сколько жарить и запекать котлеты из щуки С чем подать котлеты из щуки Частые вопросы Источники по безопасности приготовления Котлеты из щуки: классический рецепт с салом на сковороде, сочные котлеты без сала, в духовке и аэрогриле. Как сделать фарш из щуки и сколько жарить. Котлеты из щуки: сочные рыбные котлеты с салом и без сала на сковороде и в духовке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elizaveta66

Щука — рыба с характером. Она костлявая, суховатая и часто отдаёт тиной, поэтому многие обходят её стороной, предпочитая более «покладистых» собратьев вроде минтая или хека. И всё же именно из щуки получаются те самые котлеты, которые мы помним с детства: с хрустящей корочкой, светлой сочной серединой и лёгким рыбным ароматом, без единого намёка на «болото». Секрет прост — немного сала в фарш. Оно спасает сухое мясо щуки, делая котлеты нежными и сочными.

Подробно разбираем, как приготовить классические котлеты из щуки с салом на сковороде, как сделать фарш без костей, что добавить вместо сала, если вы его не едите, и сколько времени нужно, чтобы блюдо получилось безопасным и вкусным.

А общие правила рыбных котлет — в нашем материале «Рыбные котлеты: классический рецепт и варианты».

Классические котлеты из щуки с салом на сковороде

Пропорции тут простые: на килограмм филе щуки мы берём примерно 150–200 граммов свежего или солёного сала (свиного, с прослойкой), пару луковиц, ломтик белого хлеба без корки, размоченного в молоке, одно яйцо и специи. Сало можно заменить сливочным маслом, но в классическом варианте используют именно сало: оно добавляет фаршу жирность и сочность.

Ещё одно важное напоминание: щука — речная рыба, и, по данным Роспотребнадзора, она может быть источником личинок паразитов, в частности широкого лентеца. Роспотребнадзор предупреждает о риске паразитов в пресноводной рыбе и рекомендует тщательно готовить изделия из рыбного фарша: ориентир для небольших котлет — не менее 15–20 минут тепловой обработки. Время зависит от толщины и способа приготовления; котлеты должны полностью прогреться в центре. Сырой фарш пробовать нельзя.

Время подготовки: 30–40 минут (включая разделку рыбы, если щука целая).

Время приготовления: 20–25 минут на сковороде.

Ингредиенты (на 4–5 порций):

Филе щуки — 1 кг,

Сало свиное (свежее или слабосолёное) — 150–200 г,

Лук репчатый — 2 средние головки,

Хлеб белый (батон или булка) — 100–120 г,

Молоко — 150–200 мл,

Яйцо куриное — 1 штука,

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу,

Панировочные сухари или мука — для обваливания,

Растительное масло — для жарки.

Шаг 1. Подготавливаем рыбу и хлеб

Если щука целая, сначала разделываем её на филе: снимаем кожу, отделяем мясо от хребта и рёбер, выбираем крупные кости. Про то, как это сделать без лишней возни, расскажем ниже. Филе нарезаем кусками, чтобы удобнее было пропускать через мясорубку. Параллельно заливаем хлеб холодным молоком и оставляем на 5–10 минут, пока он не размякнет. Лук чистим и режем крупными кусками — его мы тоже будем крутить.

Шаг 2. Пропускаем через мясорубку

Берём мясорубку с крупной решёткой. Дважды пропускаем филе щуки, сало и лук через мясорубку. Двойная прокрутка помогает сделать фарш однороднее, но не гарантирует удаления костей: тщательно выбирайте их ещё при разделке. Если у вас мощный блендер или кухонный комбайн, можно воспользоваться ими, но мясорубка всё же даёт более правильную текстуру.

Шаг 3. Замешиваем фарш

В глубокой миске соединяем дважды проверченный фарш, отжатый от молока хлеб и яйцо. Солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем руками до однородности. Фарш для котлет из щуки должен получиться достаточно плотным, но не сухим. Если он кажется слишком крутым, можно добавить ещё пару столовых ложек молока. Накрываем миску плёнкой и отправляем в холодильник на 15–20 минут — охлаждённый фарш лучше держит форму и меньше разваливается при жарке.

Шаг 4. Формируем и панируем котлеты

Достаём фарш из холодильника. Мокрыми руками формируем котлеты овальной или круглой формы — такого размера, чтобы они свободно помещались на сковороде. Каждую заготовку обваливаем в панировочных сухарях или муке, чтобы получить ту самую золотистую корочку.

Шаг 5. Обжариваем на сковороде

Ставим сковороду на средний огонь и хорошо разогреваем растительное масло. Огонь не должен быть слишком сильным, иначе корочка схватится, а внутри котлета останется сырой. Выкладываем котлеты так, чтобы между ними оставалось расстояние. Обжариваем примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем убавляем огонь, накрываем сковороду крышкой и готовим ещё 8–12 минут. Если котлеты крупные, время увеличиваем. Проверяем середину: она должна быть полностью приготовленной, без сырого фарша. Надёжнее использовать пищевой термометр; для этого смешанного фарша с сырым свиным салом разумно ориентироваться на температуру в центре не ниже 74 °C.

Как разделать щуку и сделать фарш без костей

Костлявость щуки — главная причина, по которой многие не решаются браться за неё. На самом деле, если знать несколько приёмов, процесс занимает не так много времени. Для начала рыбу нужно правильно подготовить: свежую или размороженную щуку тщательно промываем, удаляем внутренности, жабры и плавники. Рыбу разделываем на отдельной доске, после работы моем нож, доску и руки. Затем острым ножом делаем надрез вдоль спины и аккуратно снимаем кожу — она у щуки плотная и снимается довольно легко, если действовать постепенно, подрезая плёнки. Дальше отделяем филе от хребта: ведём ножом вдоль позвоночника, стараясь срезать мясо как можно ближе к кости. Рёберные кости удаляем, подрезая их ножом.

Интересно, что даже после тщательной разделки в филе остаются мелкие кости, которые не видны глазом. Перед измельчением филе нужно тщательно проверить и удалить заметные кости, включая мелкие Y-образные. Двойная прокрутка улучшает текстуру, но не делает фарш гарантированно бескостным. Для детского блюда особенно важно использовать тщательно проверенное филе; даже после измельчения сохраняется риск отдельных костей.

Как убрать запах тины

Щука, как и многие речные виды, может пахнуть илом или тиной. Всё дело в среде обитания — рыба впитывает запахи стоячей воды и илистого дна. но запах можно сделать менее заметным. Самый популярный способ — вымачивание филе в молоке или кефире в течение 15–30 минут. Молочные продукты смягчают запах и заодно делают мясо нежнее. Второй способ — сбрызнуть рыбу лимонным соком или подержать в слабом растворе яблочного уксуса пару минут. Третий — добавить в фарш больше лука или чеснока: жареный лук, по совету шеф-поваров, хорошо перебивает речной запах. Главное — не переборщить с кислотами, иначе мясо станет слишком мягким и потеряет структуру.

Котлеты из щуки без сала: со сливочным маслом

Бывает, что сало в фарш добавлять не хочется — кто-то не ест свинину, кто-то просто хочет более лёгкий вариант. Но без жира котлеты из щуки получатся сухими, как подошва. И тут нам поможет сливочное масло. Оно обволакивает волокна рыбы, не даёт соку испариться и делает текстуру нежной.

Время подготовки: 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты (на 4 порции):

Филе щуки — 800–900 г,

Масло сливочное (холодное) — 100–120 г,

Лук репчатый — 1–2 головки,

Хлеб белый — 80–100 г,

Молоко — 100–150 мл,

Яйцо — 1 штука,

Соль, перец — по вкусу,

Панировка — для обваливания.

Шаг 1. Подготавливаем компоненты

Филе щуки нарезаем кусками, лук чистим и режем крупно. Хлеб заливаем молоком и оставляем размокать. Сливочное масло достаём из холодильника — оно должно быть холодным, но не замороженным, чтобы его можно было нарезать кусочками.

Шаг 2. Прокручиваем фарш

Дважды пропускаем филе щуки и лук через мясорубку. Хлеб отжимаем и добавляем к фаршу. Сливочное масло нарезаем небольшими кубиками и вмешиваем в фарш уже после мясорубки — так оно лучше распределится и не забьёт решётку. Солим, перчим, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем. Даём фаршу отдохнуть в холодильнике 15 минут.

Шаг 3. Формуем и обжариваем

Жарим котлеты так же, как и с салом. Из-за сливочного масла в фарше они получаются особенно нежными, но требуют аккуратности при переворачивании — они чуть более хрупкие, чем вариант с салом.

Что добавить в фарш из щуки: манка, творог, кабачок, судак

Фарш из щуки — основа благодарная: он нейтрален по вкусу и легко принимает добавки. Давайте поэкспериментируем.

Манка — популярная замена хлебу. На 1 кг фарша берут 2–3 столовые ложки манки, дают постоять 15 минут, чтобы крупа набухла. Манка делает котлеты более плотными и помогает им лучше держать форму, но не стоит сыпать её слишком много — иначе текстура станет «клёклой».

Творог — вариант для тех, кто следит за калорийностью или просто любит нежные котлеты. Жирный творог (5–9%) добавляют в количестве 100–150 г на килограмм рыбы. Он придаёт фаршу сливочность и лёгкую кислинку, которая хорошо оттеняет рыбу.

Натёртый на мелкой тёрке и отжатый от лишней влаги кабачок (примерно 1 средний овощ на 1 кг фарша) делает котлеты сочнее и воздушнее. Но тут важно хорошо отжать кабачок, иначе фарш поплывёт и котлеты развалятся на сковороде.

Судак — ещё один вариант добавки для тех, кто ценит изысканный вкус и готов немного потратиться. Смешанный фарш из щуки и судака (пропорция 1:1 или 2:1 в пользу щуки) получается более нежным и менее костлявым, потому что у судака костей значительно меньше.

Котлеты из щуки в духовке, аэрогриле и на пару

Котлеты из щуки можно приготовить и более щадящими способами — с меньшим количеством масла и без постоянного контроля.

В духовке

Разогреваем духовку до 180 °C. Сформированные котлеты выкладываем на противень, застеленный пергаментом, или в форму для запекания. Смазываем растительным маслом или сбрызгиваем водой. Запекаем 20–25 минут до румяной корочки. Если хотим более сочную корочку, можно накрыть форму фольгой на первые 10 минут, а затем снять её, чтобы котлеты подрумянились.

В аэрогриле

Разогреваем аэрогриль до 190–200 °C. Котлеты выкладываем на решётку или в корзину, смазываем маслом. Готовим 12–15 минут, перевернув один раз в середине процесса. Аэрогриль хорош тем, что даёт хрустящую корочку практически без масла, но важно не пересушить котлеты — время зависит от мощности прибора.

Ещё больше рецептов для аэрогриля — в специальном разделе «Рецепты для аэрогриля».

На пару

Это самый диетический вариант. Котлеты выкладываем в пароварку или на решётку над кастрюлей с кипящей водой. Готовим 20–25 минут под крышкой. Паровые котлеты из щуки получаются очень нежными, но бледными на вид — их стоит подавать с ярким соусом или зеленью.

Сколько жарить и запекать котлеты из щуки

Сколько жарить и запекать котлеты из щуки. Инфографика Life.ru

С чем подать котлеты из щуки

Котлеты из щуки — универсальное блюдо. Классическое сочетание — картофельное пюре с кусочком сливочного масла и укропом. Хорошо подходит и рассыпчатая гречка, которую можно полить тем же маслом, в котором жарились котлеты. Из овощей — тушёная капуста, зелёный горошек, свежий салат из огурцов и помидоров. Если хочется соуса, сметанный с чесноком и зеленью — беспроигрышный вариант. Сливочный соус с лёгкой кислинкой (на основе сливок и лимонного сока) подчеркнёт нежность рыбы. Тартар с мелко нарезанными огурчиками добавит свежести.

Еще больше идей — в большом разделе «Крупы и гарниры».

Частые вопросы

Сколько жарить котлеты из щуки на сковороде?

Обычно по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне и ещё 8–12 минут под крышкой. Это предварительный ориентир; маленькие котлеты из речной рыбы необходимо полноценно прогреть, обычно не менее 15–20 минут суммарно. Толстым изделиям требуется больше времени.

Зачем в котлеты из щуки добавляют сало?

Мясо щуки само по себе суховатое. Сало добавляет жир, который при жарке топится и пропитывает фарш, делая котлеты сочными и нежными. Без жира котлеты из щуки могут получиться жёсткими.

Как сделать котлеты из щуки без сала сочными?

Замените сало холодным сливочным маслом (100–120 г на 800–900 г филе). Также можно добавить в фарш немного жирных сливок, сметаны или тёртого кабачка, который хорошо удерживает влагу.

Как избавиться от костей в фарше из щуки?

Тщательно разделайте рыбу, выберите крупные кости, а фарш пропустите через мясорубку дважды. Мелкие косточки разбиваются при двойной прокрутке. Для детского варианта можно дополнительно протереть фарш через сито.

Как убрать запах тины у щуки?

Замочите филе в молоке или кефире на 15–30 минут, сбрызните лимонным соком или добавьте в фарш больше лука (лучше жареного) и немного чеснока. Эти способы проверены и не требуют экзотических средств.

Сколько калорий в котлете из щуки?

Калорийность котлет из щуки составляет от 120 до 150 ккал на 100 г в зависимости от пропорций и способа приготовления. Вариант с салом будет калорийнее, вариант на пару или без сала — легче. Точный расчёт зависит от конкретных ингредиентов.

Теперь вы знаете, что щука не так страшна, как её малюют: главное правильно разделать её на филе, дважды провернуть фарш и не забыть про сало или сливочное масло для сочности.

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Источники по безопасности приготовления

Авторы Божена Зажицкая