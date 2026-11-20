Рецепты в аэрогриле: простые и вкусные блюда из мяса, курицы, рыбы и овощей Оглавление Как готовить в аэрогриле: 6 правил Сколько готовить в аэрогриле: таблица температур и времени Курица в аэрогриле: 4 рецепта Сочная куриная грудка в аэрогриле Куриные голени и бедра с паприкой Куриные крылышки с хрустящей корочкой Курица целиком в аэрогриле Мясо в аэрогриле: свинина, стейк, котлеты, ребра Свинина кусочками с чесноком и специями Стейк из говядины в аэрогриле Домашние котлеты из фарша Свиные ребра в аэрогриле Рыба и креветки в аэрогриле Филе белой рыбы или минтая Стейк форели с лимоном Креветки с чесноком Картошка в аэрогриле: фри и по-деревенски Картошка фри в аэрогриле Картофель по-деревенски Овощи и грибы в аэрогриле Кабачки с чесноком и зеленью Баклажаны с паприкой Тыква с пряными травами Шампиньоны с чесноком Овощное ассорти в аэрогриле Что еще приготовить в аэрогриле: завтраки, творог, выпечка Омлет в аэрогриле Частые вопросы Простые рецепты для аэрогриля: курица с хрустящей корочкой, свинина, котлеты, рыба, картошка фри и овощи. Температура и время для каждого блюда – в материале Life.ru. Рецепты в аэрогриле: простые и вкусные блюда из мяса, курицы, рыбы и овощей. Обложка © ChatGPT

Аэрогриль — удобный кухонный прибор, с помощью которого можно готовить разнообразные блюда с аппетитной румяной корочкой, используя минимум масла. Благодаря циркуляции горячего воздуха продукты равномерно прогреваются, приобретают золотистый цвет и сохраняют сочность при правильном выборе температуры и времени приготовления. В аэрогриле можно запекать мясо, жарить картофель, готовить рыбу, морепродукты и овощи, а также делать завтраки и несложную выпечку.

Как готовить в аэрогриле: 6 правил

Аэрогриль работает за счет циркуляции горячего воздуха. Нагревательный элемент повышает температуру внутри камеры, а вентилятор распределяет тепло вокруг продуктов. В результате блюда готовятся без большого количества масла, а поверхность мяса, рыбы или овощей может покрываться хрустящей корочкой.

Чтобы продукты не пересушивались и равномерно пропекались, стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Предварительно разогревайте прибор.

Перед приготовлением большинства блюд аэрогриль желательно прогреть в течение 3–5 минут. Это помогает быстрее достичь необходимой температуры и обеспечивает более равномерную термическую обработку продуктов. Однако точная необходимость разогрева зависит от модели и выбранной программы: некоторые устройства предусматривают автоматический предварительный нагрев.

Не заполняйте корзину до краев.

Горячий воздух должен свободно циркулировать вокруг продуктов. Если выложить слишком много мяса, картофеля или овощей, отдельные кусочки могут приготовиться неравномерно. Лучше распределять ингредиенты одним слоем, оставляя между ними небольшие промежутки. Если продуктов много, готовьте их несколькими партиями.

Используйте небольшое количество масла.

Для получения румяной корочки достаточно слегка смазать продукты растительным маслом или воспользоваться кулинарным спреем. Особенно это актуально для картофеля фри, овощей и нежирного мяса. Избыточное количество масла не улучшит результат, зато может привести к появлению дыма и загрязнению корзины.

Переворачивайте и перемешивайте продукты.

В середине приготовления крупные куски мяса, куриные ножки и рыбу желательно перевернуть. Картофель фри и овощи можно встряхнуть или перемешать. Это помогает добиться более равномерного подрумянивания. Если в инструкции к аэрогрилю предусмотрена автоматическая циркуляция воздуха и переворачивать продукты не требуется, ориентируйтесь на рекомендации производителя.

Правильно используйте пергамент и фольгу.

Пергамент подходит для приготовления блюд, которые выделяют сок или могут прилипнуть к корзине. Важно выбирать специальные листы для аэрогриля и не класть их в пустую корзину: поток воздуха способен поднять бумагу к нагревательному элементу. Пергамент должен быть прижат продуктами. Фольгу также используют с осторожностью, не перекрывая отверстия для циркуляции воздуха и не допуская контакта с нагревателем. Возможность ее применения необходимо сверить с инструкцией к конкретной модели.

Проверяйте готовность, а не только время.

Продолжительность приготовления зависит от мощности аэрогриля, объема корзины, толщины кусков и начальной температуры продуктов. Поэтому указанные в рецептах минуты следует воспринимать как ориентир. Для мяса, птицы и рыбы лучше использовать кухонный термометр: подрумянивание не гарантирует полной готовности. Например, безопасная температура в самой толстой части курицы составляет 74 °C. Готовность свинины, говядины и рыбы также проверяют с учетом вида продукта и способа приготовления.

Сколько готовить в аэрогриле: таблица температур и времени

Сколько готовить в аэрогриле: таблица температур и времени. Инфографика Life.ru

Указанные значения не заменяют проверку готовности. Рекомендации по безопасной внутренней температуре продуктов смотрите в инструкции конкретного изделия. Особенно внимательно следует относиться к приготовлению птицы и фарша: цвет мякоти не подтверждает безопасность. Используйте пищевой термометр: для птицы — от 74 °C, мясного фарша из говядины и свинины — от 71 °C, рыбы — от 63 °C. При использовании замороженных ингредиентов время увеличивается.

Курица в аэрогриле: 4 рецепта

Курица в аэрогриле: 4 рецепта. Фото © ChatGPT

Курица — один из наиболее удобных продуктов для приготовления в аэрогриле. Она быстро запекается, хорошо сочетается с различными маринадами и специями, а для получения аппетитной корочки не требуется большое количество масла. В приборе можно приготовить сочную грудку, голени, крылышки и даже целую тушку.

Сочная куриная грудка в аэрогриле

Куриное филе часто получается суховатым, если передержать его при высокой температуре. Чтобы мясо сохранило сочность, рекомендуется использовать простой маринад на основе растительного масла, паприки и чеснока. Важно также не нарезать грудку слишком тонкими кусочками.

Ингредиенты:

2 куриные грудки;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. сушеного чеснока;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные грудки обсушите бумажными полотенцами и удалите лишние плёнки. Сырую птицу мыть не нужно: брызги воды могут разнести бактерии по кухне. Если филе слишком толстое с одной стороны, слегка выровняйте его, чтобы куски приготовились равномерно.

В небольшой емкости смешайте растительное масло, паприку, сушеный и измельченный свежий чеснок, соль и черный перец. Натрите полученной смесью курицу со всех сторон.

Оставьте мясо мариноваться на 15–20 минут. Затем выложите грудки в разогретую корзину аэрогриля, оставляя между ними свободное пространство.

В середине приготовления переверните филе. В конце проверьте температуру в самой толстой части куска: она должна достигнуть не менее 74 °C. После приготовления дайте мясу постоять несколько минут.

Температура и время: 180 °C, 18–22 минуты, перевернуть на 10-й минуте. Время зависит от толщины филе.

Куриные голени и бедра с паприкой

Куриные ножки и бедра подходят для сытного семейного обеда или ужина. В отличие от грудки, эти части птицы содержат больше жира, поэтому при правильном приготовлении остаются сочными. Паприка придает мясу красивый цвет, а чеснок и перец делают вкус более выразительным.

Ингредиенты:

4 куриные голени или 3–4 бедра;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. сушеного орегано;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные голени или бедра обсушите бумажными полотенцами. При необходимости удалите остатки перьев и лишний жир.

Смешайте растительное масло с паприкой, сушеным чесноком, орегано, солью и черным перцем. Обмажьте полученным маринадом каждый кусок.

Выложите курицу в корзину аэрогриля в один слой. Не располагайте кусочки слишком близко друг к другу: горячий воздух должен свободно циркулировать.

В середине приготовления переверните голени или бедра. Перед подачей проверьте температуру возле кости, не касаясь ее термометром. Для курицы необходимо достичь 74 °C.

Температура и время: 190 °C, 25–30 минут для голеней; 180 °C, 22–28 минут для бедер. Перевернуть примерно на середине приготовления.

Куриные крылышки с хрустящей корочкой

Крылышки в аэрогриле получаются румяными и подходят для подачи с овощами, картофелем или соусом. Для более выраженной корочки поверхность птицы перед приготовлением необходимо хорошо обсушить. В маринад можно добавить паприку, чеснок и немного соевого соуса.

Ингредиенты:

700 г куриных крылышек;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. меда;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Крылышки тщательно обсушите бумажными полотенцами. Сырую птицу перед приготовлением не мойте. Разделите их по суставам на части, если хотите получить небольшие порционные кусочки.

В миске соедините соевый соус, растительное масло, паприку, сушеный чеснок, мед и черный перец. Перемешайте маринад и добавьте крылышки.

Оставьте мясо на 20–30 минут. Затем распределите крылышки в корзине одним слоем, не допуская плотного соприкосновения.

Во время приготовления переверните кусочки или встряхните корзину. В конце проверьте готовность возле кости. Внутренняя температура птицы должна составлять не менее 74 °C.

Температура и время: 200 °C, 20–25 минут, перевернуть или встряхнуть на 10–12-й минуте.

Курица целиком в аэрогриле

В аэрогриле можно запечь целую курицу, если объем корзины позволяет разместить тушку без соприкосновения с нагревательным элементом. Для этого лучше выбирать небольшую птицу весом около 1,2–1,5 кг. Мясо получается ароматным, а кожа при правильном режиме приобретает золотистую корочку.

Ингредиенты:

1 небольшая курица весом 1,2–1,5 кг;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

½ лимона.

Приготовление:

Курицу обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир и при необходимости проверьте, не осталось ли внутри упаковки потрохов.

Смешайте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, тимьян, соль и перец. Натрите тушку полученной смесью снаружи и внутри. Половину лимона поместите внутрь птицы.

Уложите курицу в корзину аэрогриля грудкой вниз. Убедитесь, что она не касается нагревательного элемента и не мешает свободной циркуляции воздуха.

Примерно через половину времени приготовления переверните тушку грудкой вверх. В конце измерьте температуру в самой толстой части грудки и бедра, не касаясь костей. Она должна составлять не менее 74 °C. Если мясо еще не готово, продолжите запекание.

Температура и время: 180 °C, ориентировочно 55–75 минут для тушки весом 1,2–1,5 кг, перевернуть примерно через 30 минут. Время обязательно корректировать по весу и результатам проверки температуры.

Мясо в аэрогриле: свинина, стейк, котлеты, ребра

Мясо в аэрогриле: свинина, стейк, котлеты, ребра. Фото © ChatGPT

Аэрогриль подходит не только для приготовления курицы, но и для различных мясных блюд. В нем можно запекать свинину кусочками, готовить стейки, домашние котлеты и ребра. Главное — правильно подобрать температуру и не передерживать продукты, чтобы они не потеряли сочность.

Свинина кусочками с чесноком и специями

Свинина, нарезанная небольшими кусочками, быстро готовится и хорошо сочетается с овощным гарниром. Для этого рецепта подойдет мякоть лопатки или шеи. Последняя содержит больше жира, поэтому мясо обычно получается особенно сочным.

Ингредиенты:

500 г свинины;

1 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Свинину обсушите бумажными полотенцами и нарежьте кусочками среднего размера. Удалите крупные жесткие пленки.

В отдельной миске смешайте растительное масло, измельченный чеснок, паприку, тимьян, соль и черный перец.

Добавьте маринад к мясу, тщательно перемешайте и оставьте на 15–20 минут. Затем распределите свинину в корзине аэрогриля одним слоем.

В середине приготовления перемешайте кусочки. Проверьте готовность термометром: для цельных кусков свинины рекомендуется температура не менее 63 °C с последующим отдыхом мяса в течение трех минут.

Температура и время: 190 °C, 15–20 минут, перемешать на 8–10-й минуте. Время зависит от размера кусочков.

Стейк из говядины в аэрогриле

Стейк можно приготовить без сковороды и большого количества масла. Для рецепта подойдет кусок говядины толщиной около 2–3 см. Перед приготовлением мясо желательно ненадолго достать из холодильника, чтобы оно немного согрелось, а поверхность тщательно обсушить.

Ингредиенты:

2 говяжьих стейка по 180–220 г;

1 ч. л. растительного масла;

½ ч. л. крупной соли;

черный молотый перец по вкусу;

½ ч. л. сушеного розмарина.

Приготовление:

Стейки обсушите бумажными полотенцами. Смажьте растительным маслом и натрите солью, черным перцем и розмарином.

Разогрейте аэрогриль до необходимой температуры. Выложите мясо в корзину, оставляя между стейками небольшое расстояние.

Готовьте несколько минут, после чего переверните куски. Продолжительность зависит от толщины мяса и желаемой степени прожарки.

После приготовления переложите стейки на тарелку и оставьте на 5 минут. Для проверки безопасности цельного говяжьего стейка используйте термометр: ориентир для безопасного приготовления — 63 °C внутри с последующим трехминутным отдыхом.

Температура и время: 200 °C, ориентировочно 8–14 минут, перевернуть на середине приготовления. Время зависит от толщины и желаемой степени прожарки.

Домашние котлеты из фарша

Котлеты в аэрогриле можно приготовить практически без масла. Они подходят для повседневного меню и сочетаются с картофелем, овощами, крупами и салатами. Чтобы изделия не получились слишком плотными, в фарш добавляют лук и небольшое количество размоченного хлеба.

Ингредиенты:

500 г мясного фарша;

1 небольшая луковица;

1 ломтик белого хлеба;

50 мл молока;

1 яйцо;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

1 ч. л. растительного масла.

Приготовление:

Белый хлеб залейте молоком и оставьте на несколько минут. Лук очистите и мелко нарежьте либо измельчите в блендере.

В миске соедините мясной фарш, лук, размоченный хлеб, яйцо, соль и черный перец. Хорошо перемешайте массу.

Сформируйте котлеты одинакового размера. При необходимости слегка смажьте их растительным маслом, чтобы поверхность лучше подрумянилась.

Выложите изделия в корзину аэрогриля с небольшими промежутками. В середине приготовления переверните. Готовность проверяйте термометром: для котлет из фарша необходимо достичь 71 °C внутри, а для фарша из птицы — 74 °C.

Температура и время: 180 °C, 15–20 минут, перевернуть на 8–10-й минуте.

Свиные ребра в аэрогриле

Свиные ребра с пряным маринадом станут хорошим вариантом для семейного ужина. Для приготовления лучше использовать небольшие порционные куски. Чтобы мясо стало мягким, его не стоит нарезать слишком крупно и готовить при максимальной температуре с самого начала.

Ингредиенты:

700 г свиных ребер;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. меда;

1 ч. л. сладкой паприки;

1 зубчик чеснока;

½ ч. л. сушеного чеснока;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Рёбра обсушите бумажными полотенцами и разделите на небольшие порционные кусочки.

Смешайте соевый соус, растительное масло, мед, паприку, измельченный чеснок, сушеный чеснок и черный перец.

Обмажьте ребра маринадом и оставьте минимум на 30 минут. Затем выложите их в корзину аэрогриля, не перегружая ее.

Готовьте до размягчения мяса, периодически переворачивая кусочки. Если поверхность начинает слишком быстро темнеть, снизьте температуру. При необходимости продолжите приготовление небольшими интервалами.

Температура и время: 170 °C, ориентировочно 35–45 минут, перевернуть через 20 минут. Время зависит от толщины ребер и особенностей прибора; для более мягкой текстуры может потребоваться дополнительное приготовление.

Рыба и креветки в аэрогриле

Рыба и креветки в аэрогриле. Фото © ChatGPT

Рыба и морепродукты подходят для быстрого ужина. Они не требуют сложных маринадов и длительной подготовки. Достаточно добавить немного масла, лимонный сок, соль и специи. В аэрогриле можно приготовить филе белой рыбы, стейк форели и креветки.

Филе белой рыбы или минтая

Минтай и другие виды белой рыбы отличаются нежным вкусом и относительно небольшим количеством жира. При приготовлении важно не передержать филе, иначе оно может стать сухим. Для сохранения сочности можно использовать тонкий слой масла и лимонный сок.

Ингредиенты:

400 г филе минтая или другой белой рыбы;

1 ст. л. растительного масла;

½ лимона;

½ ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

½ ч. л. сушеного укропа.

Приготовление:

Филе разморозьте в холодильнике, если оно было замороженным, затем обсушите бумажными полотенцами. Удалите оставшиеся кости.

Смешайте растительное масло, паприку, соль, черный перец и сушеный укроп. Нанесите смесь на рыбу.

Выложите филе в корзину аэрогриля. При необходимости используйте специальный перфорированный пергамент, подходящий для приготовления в приборе.

Готовьте до тех пор, пока мякоть не станет непрозрачной и не начнет легко разделяться вилкой. Для проверки можно использовать термометр: температура внутри рыбы должна достигнуть 63 °C. Перед подачей сбрызните филе лимонным соком.

Температура и время: 180 °C, 10–15 минут, переворачивать осторожно при необходимости.

Стейк форели с лимоном

Форель хорошо подходит для запекания в аэрогриле благодаря нежной мякоти и характерному вкусу. Для приготовления можно взять порционные стейки или куски филе. Лимон и сушеные травы подчеркнут вкус рыбы, не перебивая его.

Ингредиенты:

2 стейка форели;

1 ст. л. растительного масла;

½ лимона;

½ ч. л. сушеного укропа;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Стейки форели обсушите бумажными полотенцами. Проверьте, нет ли в мякоти крупных костей.

Смешайте растительное масло, соль, черный перец и сушеный укроп. Натрите рыбу полученной смесью со всех сторон.

Выложите стейки в корзину кожей вниз. Добавьте несколько тонких долек лимона рядом с рыбой, не закрывая ими всю поверхность.

Запекайте до готовности. Мякоть должна стать непрозрачной и легко разделяться на слои. Для точной проверки используйте термометр и ориентируйтесь на температуру 63 °C в центре куска.

Температура и время: 180 °C, 10–14 минут, кожей вниз. Продолжительность зависит от толщины стейков.

Креветки с чесноком

Креветки готовятся быстрее большинства других продуктов, поэтому за ними нужно следить особенно внимательно. Для рецепта подойдут очищенные сырые креветки. Чеснок, лимонный сок и небольшое количество масла сделают блюдо ароматным и подчеркнут вкус морепродуктов.

Ингредиенты:

400 г очищенных сырых креветок;

1 ст. л. растительного или оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

½ лимона;

½ ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Если креветки замороженные, разморозьте их в холодильнике и слейте лишнюю жидкость. Обсушите морепродукты бумажными полотенцами.

Смешайте растительное масло, измельченный чеснок, паприку, соль и черный перец. Добавьте креветки и перемешайте.

Распределите морепродукты в корзине одним слоем. Не укладывайте их плотной горкой, чтобы горячий воздух равномерно прогревал каждый кусочек.

Готовьте до тех пор, пока креветки не станут непрозрачными и упругими. В конце сбрызните их лимонным соком.

Температура и время: 190 °C, 5–8 минут, перемешать или встряхнуть корзину примерно на 3-й минуте.

Для разнообразия рыбного меню можно использовать другие способы приготовления: рецепты из хека и рецепты из минтая.

Картошка в аэрогриле: фри и по-деревенски

Картошка в аэрогриле: фри и по-деревенски. Фото © ChatGPT

Картофель — один из самых популярных продуктов для приготовления в аэрогриле. Прибор позволяет получить румяную поверхность с минимальным количеством масла. Для этого важно правильно подготовить клубни, удалить лишнюю влагу и не перегружать корзину.

Картошка фри в аэрогриле

Домашняя картошка фри получается с золотистой корочкой и мягкой серединой. Для приготовления лучше выбирать картофель с высоким содержанием крахмала. Предварительное замачивание помогает удалить часть поверхностного крахмала, благодаря чему ломтики меньше склеиваются и лучше подрумяниваются.

Ингредиенты:

500 г картофеля;

1 ст. л. растительного масла;

½ ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистите и нарежьте одинаковыми брусочками. Переложите в миску с холодной водой и оставьте на 20–30 минут.

Слейте воду, тщательно промойте картофель и обсушите каждый брусочек полотенцем. Это важный этап: избыток влаги мешает образованию хрустящей корочки.

Добавьте растительное масло, паприку и черный перец. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по поверхности картофеля.

Выложите картофель в корзину аэрогриля. Во время приготовления несколько раз встряхните ее. Солить лучше непосредственно перед подачей, чтобы картофель не начал выделять лишнюю влагу.

Температура и время: 200 °C, 18–25 минут, встряхивать каждые 5–7 минут. Время зависит от толщины брусочков и количества картофеля.

Картофель по-деревенски

Картошка по-деревенски отличается крупной нарезкой и насыщенным ароматом специй. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира к мясу и рыбе. Для рецепта подойдут как очищенные, так и хорошо вымытые клубни с кожурой.

Ингредиенты:

600 г картофеля;

1,5 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. сушеного розмарина;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте. При желании очистите клубни от кожуры. Нарежьте их крупными дольками примерно одинакового размера.

В миске соедините растительное масло, паприку, сушеный чеснок, розмарин, соль и черный перец.

Добавьте картофель и перемешайте, чтобы каждая долька покрылась смесью специй.

Распределите дольки в корзине одним слоем. В середине приготовления переверните их или встряхните корзину. Готовность проверяйте вилкой: картофель должен стать мягким внутри и подрумяниться снаружи.

Температура и время: 190 °C, 20–25 минут, перемешать на 10–12-й минуте.

Овощи и грибы в аэрогриле

Овощи и грибы в аэрогриле. Фото © ChatGPT

Овощи в аэрогриле — простой способ разнообразить повседневное меню. Их можно запекать по отдельности или смешивать в ассорти, добавляя растительное масло, чеснок и любимые специи. При правильном приготовлении овощи сохраняют форму, становятся мягкими внутри и приобретают аппетитную корочку.

Кабачки с чесноком и зеленью

Кабачки быстро готовятся и хорошо сочетаются с чесноком, зеленью и паприкой. Их можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира к курице и рыбе. Для рецепта лучше выбирать молодые овощи с тонкой кожурой.

Ингредиенты:

2 небольших кабачка;

1 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного укропа;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки вымойте, обсушите и нарежьте кружочками или брусочками толщиной около 1–1,5 см.

В отдельной миске смешайте растительное масло, измельченный чеснок, паприку, сушеный укроп, соль и черный перец.

Добавьте кабачки и аккуратно перемешайте. Выложите овощи в корзину аэрогриля в один слой.

В середине приготовления переверните кружочки. Готовые кабачки можно дополнительно посыпать свежей зеленью.

Температура и время: 190 °C, 10–15 минут, перевернуть через 6–7 минут.

Баклажаны с паприкой

Запеченные баклажаны получаются мягкими внутри и слегка подрумяненными снаружи. Их можно подавать с мясом, добавлять в овощные салаты или использовать для приготовления закусок. Перед приготовлением овощи желательно нарезать одинаковыми кусочками.

Ингредиенты:

2 средних баклажана;

1,5 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны вымойте, удалите плодоножки и нарежьте кружочками или небольшими кубиками. Если овощи горчат, можно предварительно посолить их и оставить на 15 минут, затем промыть и обсушить.

Смешайте растительное масло, паприку, сушеный чеснок, соль и черный перец.

Перемешайте баклажаны с маринадом и выложите в корзину аэрогриля, стараясь не укладывать их плотной горкой.

В середине приготовления перемешайте овощи. Готовые баклажаны должны стать мягкими, с легкой золотистой корочкой.

Температура и время: 190 °C, 15–18 минут, перемешать на 8–9-й минуте.

Тыква с пряными травами

Тыква в аэрогриле подходит для легкого гарнира или самостоятельного блюда. При запекании она становится мягкой и приобретает приятный сладковатый вкус. Сочетание растительного масла, паприки и сушеных трав делает блюдо более ароматным.

Ингредиенты:

500 г тыквы;

1 ст. л. растительного масла;

½ ч. л. сладкой паприки;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

½ ч. л. сушеного розмарина;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян. Нарежьте мякоть кубиками среднего размера, стараясь сделать их одинаковыми.

В миске смешайте растительное масло, паприку, тимьян, розмарин, соль и черный перец.

Добавьте тыкву и перемешайте. Разложите кусочки в корзине аэрогриля одним слоем.

В середине приготовления встряхните корзину или аккуратно перемешайте тыкву. Проверьте мягкость вилкой и при необходимости добавьте несколько минут.

Температура и время: 190 °C, 18–22 минуты, перемешать через 10–11 минут.

Шампиньоны с чесноком

Шампиньоны не требуют длительной подготовки и хорошо подходят для запекания в аэрогриле. Их можно приготовить целиком или разрезать на половинки. Чеснок и сушеные травы придают грибам насыщенный аромат.

Ингредиенты:

400 г шампиньонов;

1 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

½ ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны очистите от загрязнений и при необходимости быстро промойте, после чего хорошо обсушите. Крупные грибы разрежьте пополам, небольшие можно оставить целыми.

Смешайте растительное масло, измельченный чеснок, тимьян, паприку, соль и черный перец.

Добавьте грибы в миску с маринадом и перемешайте. Выложите шампиньоны в корзину аэрогриля.

В середине приготовления перемешайте грибы. Подавайте их горячими, самостоятельно или с мясным гарниром.

Температура и время: 190 °C, 10–15 минут, перемешать через 6–7 минут.

Овощное ассорти в аэрогриле

Если хочется приготовить сразу несколько видов овощей, можно сделать простое ассорти. Для этого подойдут кабачки, болгарский перец, брокколи и помидоры черри. Такое блюдо удобно подавать к мясу, рыбе или использовать в качестве легкого ужина.

Ингредиенты:

1 небольшой кабачок;

1 болгарский перец;

150 г брокколи;

150 г помидоров черри;

1,5 ст. л. растительного масла;

½ ч. л. сушеного чеснока;

½ ч. л. сладкой паприки;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачок вымойте и нарежьте полукружьями. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте полосками. Брокколи разделите на небольшие соцветия, помидоры черри оставьте целыми.

Смешайте растительное масло, сушеный чеснок, паприку, соль и черный перец.

Соедините овощи с масляной смесью. Выложите их в корзину аэрогриля. Если корзина небольшая, готовьте ассорти двумя партиями.

В середине приготовления аккуратно перемешайте овощи. Учитывайте, что помидоры и кабачки готовятся быстрее, чем брокколи и перец, поэтому при необходимости добавляйте нежные ингредиенты позже.

Температура и время: 190 °C, 12–18 минут, перемешать через 7–9 минут.

Что еще приготовить в аэрогриле: завтраки, творог, выпечка

Что еще приготовить в аэрогриле: завтраки, творог, выпечка. Фото © ChatGPT

Аэрогриль можно использовать не только для обедов и ужинов. В нем удобно готовить быстрые завтраки, творожные блюда и некоторые виды выпечки. Главное — подобрать подходящую жаропрочную форму, которая помещается в корзину и не препятствует циркуляции воздуха.

Омлет в аэрогриле

Омлет в аэрогриле получается нежным и воздушным, если не устанавливать слишком высокую температуру. Для приготовления понадобится небольшая жаропрочная форма. Ее можно слегка смазать маслом, чтобы готовое блюдо было проще извлечь.

Ингредиенты:

3 яйца;

100 мл молока;

20 г сливочного масла;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу;

30 г твердого сыра;

немного свежей зелени.

Приготовление:

Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте молоко, соль и черный перец. Перемешайте венчиком до однородности, не взбивая слишком интенсивно.

Натрите твердый сыр на терке. Смажьте жаропрочную форму сливочным маслом и вылейте в нее яичную смесь.

Посыпьте омлет тертым сыром и поставьте форму в корзину аэрогриля.

Готовьте до уплотнения яичной массы. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Температура и время: 160 °C, 12–15 минут. Время зависит от глубины и материала формы.

Помимо омлета, в аэрогриле можно приготовить бутерброды с сыром и овощами, горячие тосты и другие простые завтраки. Для них обычно достаточно небольшой температуры и короткого времени приготовления.

Сырники и творожная запеканка. В аэрогриле можно готовить сырники и запеканку в жаропрочной форме. Для сырников важно использовать достаточно плотное тесто, чтобы изделия сохраняли форму. Творожная запеканка требует более деликатного нагрева: ее готовность проверяют деревянной шпажкой или легким нажатием на поверхность.

Выпечка и кексы. В приборе можно испечь небольшие порционные кексы, пироги и даже домашнюю пиццу. Для этого понадобятся формы подходящего размера. Следует учитывать, что верх выпечки может подрумяниться быстрее, чем пропечется середина, поэтому лучше начинать с умеренной температуры.

Шарлотка с яблоками. Ещё один вариант для аэрогриля — классическая шарлотка. Для нее используют тесто на основе яиц, сахара, муки и яблок. Перед приготовлением форму необходимо смазать маслом, а готовность проверять шпажкой.

Частые вопросы

Нужно ли разогревать аэрогриль перед приготовлением?

В большинстве случаев предварительный разогрев в течение 3–5 минут помогает быстрее достичь нужной температуры и обеспечивает более равномерное приготовление. Однако некоторые модели имеют автоматическую программу разогрева или допускают загрузку продуктов в холодную камеру. Поэтому перед использованием стоит изучить инструкцию производителя.

Можно ли класть фольгу и пергамент в аэрогриль?

Пергамент и фольгу можно использовать только в том случае, если это допускается инструкцией к конкретному устройству. Пергамент должен быть специальным, подходящим для высоких температур, и обязательно прижат продуктами, иначе поток воздуха может поднять его к нагревательному элементу. Фольгой нельзя полностью закрывать дно корзины и вентиляционные отверстия: это нарушает циркуляцию горячего воздуха. Также материал не должен касаться нагревателя.

Нужно ли добавлять масло при приготовлении?

Большое количество масла не требуется. Для большинства рецептов достаточно слегка смазать продукты растительным маслом или воспользоваться кулинарным спреем. Некоторые продукты, например, жирная свинина или куриные крылышки, могут готовиться практически без дополнительного жира. Картофель и овощи обычно лучше подрумяниваются, если их предварительно перемешать с небольшим количеством масла.

Почему еда в аэрогриле получается сухой?

Основные причины — слишком высокая температура, длительное приготовление и неправильный выбор продуктов. Нежирная куриная грудка или белая рыба особенно чувствительны к передержке. Чтобы сохранить сочность, соблюдайте рекомендованный температурный режим, учитывайте толщину кусков и проверяйте готовность термометром. Для мяса также полезно дать ему немного отдохнуть после приготовления.

Можно ли готовить замороженные продукты без разморозки?

Некоторые замороженные продукты действительно можно сразу отправлять в аэрогриль. Например, это касается готовых полуфабрикатов и отдельных видов картофеля фри. Однако время приготовления в таком случае увеличивается. Крупные куски мяса и птицы лучше предварительно разморозить в холодильнике: иначе поверхность может подгореть, пока середина останется недостаточно прогретой. Не следует готовить крупные замороженные куски мяса или птицы, полагаясь только на внешний вид.

Чем аэрогриль отличается от духовки с конвекцией?

Оба прибора используют циркуляцию горячего воздуха, однако аэрогриль обычно имеет более компактную камеру и интенсивный поток воздуха вокруг продуктов. Благодаря этому небольшие порции могут готовиться быстрее, а поверхность быстрее покрывается корочкой. Духовка, как правило, позволяет готовить большие объемы еды и использовать несколько уровней одновременно. Выбор зависит от количества продуктов, рецепта и возможностей конкретной техники.

Аэрогриль позволяет готовить самые разные блюда — от простых завтраков до полноценных обедов и ужинов. Начать знакомство с прибором можно с куриной грудки, картофеля фри, запеченных овощей или рыбы. Эти продукты не требуют сложной подготовки и помогают понять, как меняется время приготовления в зависимости от размера порции и мощности устройства.

Со временем можно экспериментировать с маринадами, специями, овощными гарнирами и домашней выпечкой. При этом не стоит забывать о главных правилах: не перегружать корзину, следить за циркуляцией воздуха и проверять готовность продуктов.

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Авторы Альмир Хабибуллин