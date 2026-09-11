Как вкусно приготовить салат «Цезарь»: топ-7 рецептов с фото Как вкусно и просто приготовить салат «Цезарь». Список рецептов с фото, включая классический салат «Цезарь с курицей», «Цезарь с креветками» и другие, как приготовить вкусный соус для салата «Цезарь» — в материале Life.ru 24249 24249 Салат «Цезарь» завоевал популярность во всём мире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Салат «Цезарь» был придуман сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря необычному сочетанию вкусов и пикантному соусу. Его вариаций уже появилось довольно много — это говорит о том, что он остаётся одним из любимых салатов в мире.

Интересный факт: салат не имеет никакого отношения ни к Юлию Цезарю, ни к другому античному правителю. Блюдо получило название по имени своего самого вероятного изобретателя — американского повара итальянских кровей Цезаря Кардини. Он владел несколькими заведениями в мексиканской Тихуане неподалёку от границы США и, по легенде, придумал прославивший его салат в праздничный день 4 июля 1924 года, когда на кухне почти ничего не осталось — только листья салата и сыр. Но уже скоро, в 1953 году, «Цезарь» был отмечен Эпикурейским обществом как лучший рецепт, появившийся за последние 50 лет.

Топ-7 рецептов по приготовлению салата «Цезарь»

Со временем у «Цезаря» появилось множество рецептов. Мы собрали самые распространённые и вкусные.

Классический салат «Цезарь»

Рецепту салата «Цезарь» чуть более ста лет. Фото © Freepik / KamranAydinov

Оригинальные составляющие «Цезаря» — листья салата романо, пшеничные гренки, тёртый пармезан и специальный соус.

Ингредиенты:

салат романо или айсберг — 200–250 г;

сыр пармезан — 60–70 г;

багет — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

сушёный чеснок — 0,5 ч. ложки;

соль — 2 щепотки;

сахар — 1 щепотка;

яичный желток — 2 шт.;

масло оливковое — 100 мл;

лимонный сок — 10 мл;

вустерский соус — 5 мл;

чеснок — 1 зубчик.

Вскипятить 250–400 миллилитров воды. Поместить куриные яйца в глубокую миску. Тонкой струйкой влить кипяток в миску и оставить яйца в горячей воде на 1 минуту. Затем извлечь их и положить на тарелку.

Приготовить соус. Для этого очистить зубчик чеснока и нарезать его пластинками. Натереть пластинками чеснока стенки и дно салатника. Яичные желтки отделить от белков и поместить в подготовленный салатник. Добавить щепотку соли и сахара. Взбить желтки до появления пузырьков. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить оливковое масло. Взбить всё до однородности. Соус должен загустеть, но оставаться текучим. Пармезан натереть на мелкой тёрке для сыра и добавить в соус. Добавить лимонный сок и вустерский соус. Взбивать всё ещё несколько секунд до однородной консистенции. Если соус получился очень густым, его можно разбавить небольшим количеством воды или добавив оливкового масла. Готовый соус убрать в холодильник.

Включить духовку для разогрева до 150 градусов. Растопить сливочное масло. Багет нарезать ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра и срезать корочку. Нарезать мякиш кубиками, посыпать солью и сушёным чесноком, сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Запекать гренки в духовке примерно 15 минут до золотистого цвета. Листья салата промыть, удалить прожилки, порвать, поместить в салатник с соусом, перемешать, чтобы они покрылись им.

Выложить листья в соусе на сервировочную тарелку. Поместить на них готовые сухарики. Оставшийся сыр нарезать тонкими пластинами и произвольно выложить на салат. Куриную грудку добавить опционально.

«Цезарь с креветками»

«Цезарь с креветками» — одна из самых вкусных вариаций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Antonyuk

Ещё один популярный вариант «Цезаря» — по-средиземноморски.

Ингредиенты:

королевские креветки — 500 г;

масло оливковое — 2 ст. ложки;

розмарин свежий (мелко рубленный) — 1 ст. ложка;

свежий лимонный сок — 1 ст. ложка;

лук-шалот (мелко рубленный) — 1 шт.;

белый батон, нарезанный кубиками, — 1/3 шт.;

помидоры черри, нарезанные на половинки;

салат романо или айсберг;

сыр пармезан натёртый — 1/2 стакана.

Для заправки:

вода — 1/3 стакана;

лимонный сок — 3 ст. ложки;

яичные желтки — 2 шт.;

горчица дижонская — 1 ч. ложка;

соль крупная — 0,5 ч. ложки;

чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки;

филе анчоусов — 3 шт.;

масло оливковое — 1/3 стакана;

чеснок — 1 зубчик.

В сотейник налить воду, добавить лимонный сок, желтки, горчицу, соль и молотый перец. Поставить сотейник на средне-слабый огонь и готовить, помешивая, до средней консистенции около 4 минут. Перелить массу в блендер, добавить анчоусы, чеснок и оливковое масло, взбить до однородной массы. Поставить заправку в холодильник.

В миске смешать креветки, 1 столовую ложку оливкового масла, розмарин, лимонный сок и лук-шалот. В большой сковороде на среднем огне разогреть 1 столовую ложку оливкового масла. Выложить на разогретую сковороду кубики хлеба и жарить, помешивая, около 2–3 минут. Переложить гренки в большую салатницу, добавить резаные помидоры.

Обжаривать креветки на гриле в течение 4–5 минут, единожды перевернув. Переложить их в салатницу, полить салат заправкой, перемешать и посыпать пармезаном. Подавать салат «Цезарь» сразу же, с листьями латука.

«Цезарь с красной рыбой и помидорами»

«Цезарь» можно приготовить и с сёмгой. Фото © Freepik / KamranAydinov

Вариация «Цезаря» с сёмгой подойдёт и к праздничному столу.

Ингредиенты:

сёмга слабосолёная — 80 г;

помидоры черри — 4–5 шт.;

листья салата — 30 г;

сыр пармезан — 20 г;

яйцо отварное — 1 шт.;

батон белый — 2 ломтика;

соль, перец — по вкусу.

Нарезать батон мелкими кубиками. Сбрызнуть их оливковым маслом, посыпать сушёным чесноком, перемешать и подсушить хлеб на сковороде на небольшом огне в течение 4–5 минут. Красную рыбу нарезать небольшими пластинками. Варёное яйцо очистить и разрезать на части. Помидоры черри разрезать пополам. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Заправить соусом. Далее поместить пластинки рыбы, кусочки яйца и половинки помидоров. Нарезать пармезан на тонкие пластинки и разложить сверху.

«Цезарь с ветчиной»

Ветчина может заменить в «Цезаре» курицу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nishihama

Вариант «Цезаря», в котором курица заменяется ветчиной.

Ингредиенты:

ветчина пармская или серрано (резанная ломтиками) — 120 г;

яйца перепелиные — 7–10 шт.;

сыр пармезан натёртый — 40–50 г;

хлеб белый — 3 ломтика толщиной 1 см;

масло оливковое — 3 ст. ложки;

чеснок (мелко рубленный) — 1 зубчик;

салат латук — 2–3 головки;

соль и перец — по вкусу.

Нарезать хлебный мякиш кубиками. Полить их оливковым маслом и посыпать чесноком, перемешать. Посолить, поперчить, снова перемешать и высыпать на противень. Поместить в разогретую духовку на 10–14 минут. Разделить и порвать листья латука. Отварить перепелиные яйца, разрезать их пополам. Ветчину слегка обжарить на гриле — до золотистого цвета. Салатные листья полить заправкой, посыпать 25 граммами сыра. Выложить сверху гренки и половинки яиц. Ветчину порезать на пластинки, разложить на салате, сверху посыпать оставшимся сыром.

«Цезарь с грибами»

Грибы — нестандартное дополнение к «Цезарю». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ayman K

Грибы хоть и не являются оригинальным ингредиентом для «Цезаря», но хорошо сочетаются с курицей.

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 250 г;

шампиньоны — 250 г;

сыр пармезан — 100 г;

белый хлеб — 1/4 батона;

листовой салат — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — 3 ст. ложки;

соль и перец — по вкусу.

Чеснок раздавить ножом, в сковороде разогреть оливковое масло, жарить чеснок 2 минуты, затем убрать его со сковороды. С батона срезать корку, нарезать его мелкими кубиками и обжарить, помешивая, на сковороде с чесночным маслом.

Куриную грудку натереть солью и перцем, завернуть в пищевую плёнку и убрать на 1 час в холодильник. Затем обжарить филе по 5 минут с каждой стороны в той же сковороде, где готовились сухарики. Готовое филе нарезать пластинами. Шампиньоны разрезать на дольки и в течение 5 минут обжаривать в оливковом масле до золотистого цвета.

На блюдо выложить листья салата, на них — кусочки куриного филе. Поместить грибы, полить соусом, посыпать сухариками и натёртым на мелкой тёрке пармезаном. По краям блюда рассыпать половинки помидоров черри.

«Цезарь с огурцами и маслинами»

В «Цезарь» можно также добавить маслины. Фото © «Шедеврум»

Маслины хорошо дополняют листья салата и куриное филе.

Ингредиенты:

листья салата романо;

филе куриной грудки — 250 г;

белый хлеб — 1/4 батона;

маслины без косточек — 6 шт.;

огурец — 1 шт.

Куриную грудку разрезать вдоль и слегка отбить. Дать птице промариноваться в смеси из пары зубчиков чеснока, чёрного перца, соли и майонеза. Смазать филе этим соусом и оставить в холодильнике на 1–2 часа.

Обмакнуть куски птицы в панировочные сухари и обжарить до золотистой корочки на растительном масле. Срезать корочку с хлеба, а мякоть порезать на кубики стороной 1 сантиметр. В 50 миллилитров оливкового масла добавить дольку мелко рубленного чеснока, чёрный перец. Маслу необходимо настояться полчаса. На противень выложить кусочки хлеба и сбрызгнуть их полученным чесночным маслом. В заранее разогретой до 200 градусов духовке подсушить хлеб 3–5 минут.

Стенки салатницы натереть чесноком, нарвать в неё листья салата. Добавить нарезанные полукругом огурцы, сухари, сыр, курицу, нарезанную полосками. Сверху выложить разрезанные маслины. Заправить соусом.

Постный «Цезарь с нутом»

Вариант «Цезаря с нутом» подойдёт в пост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JeniFoto

В вегетарианский вариант «Цезаря» добавляют горох нут.

Ингредиенты:

багет — 3–4 ломтика;

консервированный или отварной нут — 150 г;

листовой салат — 1 пучок;

каперсы — 2 ч. ложки;

кешью — 70 г;

лимонный сок — 2 ст. ложки;

горчица дижонская — 2 ч. ложки;

масло оливковое — 1 ст. ложка;

чеснок — 1 зубчик;

вода — 120 мл;

соль и перец — по вкусу.

Хлеб нарезать небольшими кусочками. Выложить на застеленный пергаментом противень. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Взбить в блендере кешью с каперсами, чесноком, лимонным соком, горчицей, перцем и водой. Нарвать салат на крупные куски и смешать с половиной заправки. Добавить сухарики с нутом. Полить салат оставшейся заправкой.

Приготовление вкусного соуса для салата «Цезарь»

Соус для «Цезаря» готовят с оливковым маслом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cook Shoots Food

Соус с горчицей

Ингредиенты:

варёные яичные желтки — 3 шт.;

масло оливковое — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

горчица — 2 ч. ложки;

соль и сахар — по вкусу.

Чеснок пропустить через пресс, добавить к горчице и желткам, тщательно перемешать с солью и сахаром до однородной пасты. Затем выжать сок лимона, тонкой струйкой влить оливковое масло и перемешать. По консистенции соус должен напоминать майонез.

Соус с анчоусами

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

филе анчоусов — 4 шт.;

чеснок, мелко рубленный, — 1–2 зубчика;

лимонный сок — 2–3 ч. ложки;

масло оливковое — 120 г.

Куриное яйцо опустить в кипящую воду на 90 секунд, а затем достать из кипятка и погрузить в холодную воду. Почистить яйцо, поместить его в блендер. Добавить чеснок, анчоусы и взбить всё до однородного состояния. Постепенно ввести оливковое масло. Добавить лимонный сок, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

Заправка с вустерским соусом

Ингредиенты:

яичный желток — 1 шт.;

масло оливковое — 50 мл;

сыр пармезан — 15 г;

лимонный сок — 5 мл;

вустерский соус — 1 ч. ложка;

чеснок — 1 зубчик;

соль и сахар — щепотка.

Взбить желток, вливая в процессе оливковое масло. Чеснок очистить и пропустить через пресс. 15 граммов пармезана натереть на мелкой тёрке. К яично-масляной смеси добавить измельчённый чеснок, соль, сахар, пармезан, вустерский соус и лимонный сок, размешать. Полить соусом салат.

Секреты и лайфхаки для приготовления вкусного салата «Цезарь»

Посуду для «Цезаря» нужно вымыть тёплой водой и хорошо просушить, иначе соус станет слишком жидким и растечётся, а гренки размокнут. Идеально подойдёт керамическая или деревянная миска.

Промытые листья салата нужно хорошо просушить, чтобы влага из них не смешивалась с соусом и не скапливалась на дне ёмкости.

Оливковое масло в соусе поможет раскрыть вкус других ингредиентов. Также в соус желательно добавлять нарубленную или сушёную зелень — базилик, орегано, майоран.

Если соус получается слишком жидким, в него можно добавить перетёртые варёные яйца или тёртый пармезан. Перед заправкой соус рекомендуется немного взболтать.

Если нет пармезана, его можно заменить другим сортом сыра, но только твёрдым. Мягкий сыр не будет хорошо сочетаться с соусом.

Авторы Екатерина Субботина