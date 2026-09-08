Секрет того самого торта «Сказка»: почему крем не растекается, а бисквит нежный Оглавление История торта «Сказка»: что говорит ГОСТ? Ингредиенты для торта «Сказка» Рецепт торта «Сказка» в домашних условиях — пошагово Готовим тесто Выпекаем бисквит Подготовка коржей и пропитки Как приготовить крем и собрать торт Готовим крем «Шарлотт» Собираем торт Топ-5 советов опытных домохозяек Дайте бисквиту отдых Алкоголь — вредно, но в торт — можно Не перегрейте крем «Шарлотт» Не спешите украшать Проявите терпение Классический торт «Сказка» — рецепт по ГОСТу и отличный простой вариант для дома. Пошаговая инструкция с фото. Читайте подробнее в материале Life.ru. 22976 22976 Торт «Сказка» — советский рецепт по ГОСТу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elenglush

Каждый, кто застал советские праздники, узнает эти нежные кремовые розочки и крошечные грибочки на шоколадном полене. Конечно, это тот самый торт «Сказка» с нежным, пропитанным бисквитом и тающим во рту кремом. Сегодня мы вспомним забытую классику и приготовим торт «Сказка», рецепт которого был у каждой уважающей себя домохозяйки. Готовьтесь вернуть в свою жизнь сладкую ностальгию вместе с Life.ru.

История торта «Сказка»: что говорит ГОСТ?

«Сказочный» торт появился в СССР в 1960–70-х годах. ГОСТа на него не было — производился он согласно «Сборнику рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания». Но мы привыкли к эпитету «по ГОСТу» как к подтверждению качества и стандартов. Поэтому — пусть будет. Так вот, по требованиям того времени торт «Сказка» должен был иметь форму полуцилиндра, быть пропитанным кремом «Шарлотт» и украшенным тем самым узнаваемым орнаментом.

Наш рецепт торта «Сказка» по ГОСТу — точная технология, по которой вы получите идеальный баланс влажного бисквита, насыщенного крема и лёгкой пропитки. Начинаем подготовку!

Торт «Сказка» — как испечь в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia's GraphicLand

Ингредиенты для торта «Сказка»

Для точного соблюдения рецепта торта «Сказка» в домашних условиях желательно использовать кухонные весы.

Для бисквита нам потребуются:

● яйца — 210 г (4 штуки), ● сахар — 125 г, ● пшеничная мука — 100 г, ● крахмал — 25 г, ● эссенция ванильная — 1 г.

Для крема «Шарлотт»:

сахар — 150 г,

яйцо — 50 г (1 штука),

молоко — 150 г,

сливочное масло — 250 г,

ванилин или эссенция — 1/6 чайной ложки,

коньяк — 20 г,

какао-порошок — 10 г.

Для сиропа для пропитки:

сахар — 100 г,

коньяк — 20 г,

вода — 100 г.

Для украшения:

пищевые красители (зелёный и розовый) — по 1 щепотке или капле,

цукаты — 10 г,

печенье «кнопка» (или любое другое, подходящее по форме) — 3 штуки.

Ингредиенты для торта «Сказка». Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Рецепт торта «Сказка» в домашних условиях — пошагово

Начинаем готовить торт «Сказка» — рецепт пошагово разложит весь процесс на простые этапы. С ними всё получится даже у начинающих кондитеров.

Готовим тесто

Для пышного бисквита важно достать яйца из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. 4 яйца и 125 г сахара взбиваем в чаше 2 минуты на низкой скорости и ещё 10 — на высокой, чтобы масса стала светлой и увеличилась в объёме. В конце добавляем ванильную эссенцию.

Отдельно просеиваем муку с крахмалом и вводим их в яичную массу в 2–3 приёма. Перемешиваем лопаткой, аккуратными движениями снизу вверх.

Крем «Шарлотт» для торта — как приготовить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / leolintang

Выпекаем бисквит

Переливаем тесто в несмазанную силиконовую форму (23х10 см) или в металлическую, застеленную пергаментом. Выпекаем в разогретой до 190–200°C духовке 45–50 минут. Первые 40 минут дверцу не открываем, а готовность проверяем сухой тонкой палочкой (например, бамбуковой шпажкой).

Готовый бисквит остужаем в форме 30 минут, затем вынимаем, полностью остужаем, заворачиваем в плёнку и оставляем на 8–10 часов при комнатной температуре.

Подготовка коржей и пропитки

Выстоявшийся бисквит зачищаем, обрезая верхушку и бока, чтобы придать ему форму ровного «бревна». Обрезки измельчаем в крошку и подсушиваем на сухой сковороде, смешиваем с чайной ложкой какао — они пригодятся для обсыпки. Разрезаем бисквит на 3 коржа.

Если выпекали на противне — делим на 3 одинаковых прямоугольника, складываем их друг на друга и придаём нужную форму.

Чтобы приготовить сироп, в сотейнике смешиваем воду и сахар и варим 5 минут. Затем полностью остужаем и вливаем коньяк. Обильно пропитываем коржи получившимся сиропом.

Как испечь бисквит для торта «Сказка». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Candice Bell

Как приготовить крем и собрать торт

Этот этап рецепта торта «Сказка» в домашних условиях — самый творческий.

Готовим крем «Шарлотт»

В сотейнике соединяем молоко, сахар, яйцо и ванилин. Тщательно размешиваем венчиком, ставим на средний огонь и, непрерывно помешивая, доводим до загустения. Не даём смеси закипеть! Затем остужаем до комнатной температуры, накрыв плёнкой «в контакт».

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером 2–3 минуты до пышности и, не прекращая взбивать, постепенно добавляем остывшую заварную основу. В самом конце вливаем коньяк и взбиваем ещё раз до идеальной гладкости.

Крем для торта в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Собираем торт

Выкладываем первый корж, смазываем кремом, накрываем вторым, смазываем кремом и накрываем третьим. На это всё у нас уйдёт чуть меньше половины крема. После этого пару ложек откладываем, а в остальной крем высыпаем какао-порошок и ещё раз тщательно взбиваем. Получившимся шоколадным кремом обильно обмазываем собранный торт со всех сторон и обсыпаем бока бисквитной крошкой с какао.

Часть отложенного белого крема подкрашиваем красителями. С помощью кондитерского мешка с насадками украшаем торт розочками, ножками «грибочков» и листиками. Добавляем цукаты и печенье (из него делаем шляпки для грибов) — и отправляем торт в холодильник на 8–10 часов.

Как украсить торт «Сказка» в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thanisnan Sukprasert

Топ-5 советов опытных домохозяек

Дайте бисквиту отдых

Крайне желательно оставлять бисквит «отдохнуть» в плёнке на 8 часов. Так он получится более плотным, влажным и не размокнет от крема и пропитки.

Алкоголь — вредно, но в торт — можно

Не заменяйте и не исключайте коньяк из рецепта. Именно он даёт ту самую фирменную вкусовую ноту, которая отличает торт «Сказка» от других. В крайнем случае замените его на подходящий ароматизатор.

Не перегрейте крем «Шарлотт»

Чтобы крем не расслоился, и масло, и заварная основа для него должны быть исключительно комнатной температуры.

Не спешите украшать

Чтобы крем для украшения хорошо держал форму, дайте основному слою на торте немного «схватиться» в холодильнике в течение 20–30 минут, и только потом наносите розочки, листики и грибочки.

Проявите терпение

Чтобы торт пропитался, а крем стабилизировался, оставьте его в холодильнике на 8–10 часов. Сокращать это время не стоит — зато результат вас порадует!

И вот он стоит на столе — ваш собственный, ручной работы, легендарный торт, с ароматом ванили, шоколада и детства. Разрезайте его, разливайте чай и наслаждайтесь не просто десертом, а кусочком счастливой истории. Пусть эта «Сказка» станет былью на вашей кухне!

Авторы Божена Зажицкая