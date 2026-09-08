Тот самый торт «Яблонька» из Саратова: рецепт 1974 года с профессиональными хитростями Оглавление Что нужно знать о приготовлении торта «Яблонька» Ингредиенты для торта «Яблонька» в домашних условиях Торт «Яблонька»: пошаговый рецепт Шаг 1. Готовим бисквит Шаг 2. Выпекаем воздушно-ореховый корж Делаем сироп для пропитки Готовим яблочный конфитюр Делаем белково-заварной крем Приступаем к сборке торта Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек Для пышного бисквита Взбиваем белки правильно Делаем крем без термометра Коржи можно выпечь накануне Какие яблоки взять для конфитюра «Яблонька» — торт, создателя которого знал весь Советский Союз! Ароматный, пропитанный конфитюром, с хрустящим коржом, он просто таял во рту. Вспоминаем тот самый вкус вместе с Life.ru и готовим тортик с пошаговым рецептом и профессиональными секретами. 18738 18738 Торт «Яблонька» по оригинальному рецепту из СССР. Обложка © VK / Домашняя кухня. Вкусно, просто и с любовью.

Что нужно знать о приготовлении торта «Яблонька»

Этот торт по праву считается гастрономическим символом Саратова и вкусом конца 70-х – начала 80-х. Его создательницей была Александра Соловьёва, кондитер местного хлебокомбината, которая в 1974 году создала настоящий шедевр из самых простых продуктов. Успех был ошеломительным: «Яблонька» моментально превратилась в культовый саратовский сувенир, а к 80-м годам её готовили по всему Советскому Союзу. Факт его появления в популярной комедии Аллы Суриковой «Суета сует» (1979 год) лишь подтверждает всесоюзную славу этого десерта.

Секрет торта прост: три коржа, два бисквитных и один белково-ореховый, прослойка из яблочного конфитюра и ароматная пропитка. Узнаваемый облик «Яблоньке» придаёт отделка: бока, обмазанные кремом, обильно обсыпают крошкой того же воздушного коржа, что создаёт иллюзию древесной коры, а верх часто украшают кремовой веточкой цветущей яблони. Сейчас популярность десерта снизилась, многие о нём и не слышали — а зря! Life.ru предлагает дать «Яблоньке» шанс зацвести на вашей кухне — вдруг этот рецепт станет у вас любимым.

Ингредиенты для торта «Яблонька» в домашних условиях

Для бисквита (форма 24 см) нам понадобятся:

Мука пшеничная — 90 г,

Крахмал картофельный — 60 г,

Сахарный песок — 100 г,

Яйцо куриное (белок и желток) — 210 г,

Ванилин — на кончике ножа,

Разрыхлитель — 5 г.

Для воздушно-орехового коржа:

Белок куриного яйца — 120 г,

Сахарный песок — 120 г,

Орехи (кешью/фундук/грецкий орех/арахис) — 100 г.

Для сиропа на пропитку бисквита:

Вода питьевая — 100 мл,

Коньяк — 50 мл,

Сахарный песок — 60 г.

Для яблочного конфитюра:

Яблоки очищенные — 250 г,

Сахарный песок — 150 г,

Вода питьевая — 50 мл,

Лимонная цедра — 8 г,

Агар-агар — 6 г.

Для белково-заварного крема:

Сахарный песок — 320 г,

Белок яичный — 160 г,

Ванилин — на кончике ножа,

Лимонная кислота — 3 г.

Торт «Яблонька»: пошаговый рецепт

Торт «Яблонька» с белковым коржом и конфитюром. Фото © YoTube / Хочу ТОРТ!

Шаг 1. Готовим бисквит

Включаем духовку и оставляем её нагреваться до 200 ºС, а пока занимаемся нашим бисквитом.

Взбиваем яйца с сахаром на медленных оборотах, по частям подсыпая сахар и постепенно увеличивая скорость взбивания. Масса должна получиться пышной и почти белой. После этого смешиваем муку, крахмал и разрыхлитель, просеиваем во взбитые яйца и быстро, но аккуратно перемешиваем до однородности движениями снизу вверх.

Дно формы диаметром 24 см застилаем пергаментом и выкладываем в неё готовое тесто. Ставим в разогретую духовку, уменьшаем температуру до 180 ºС и выпекаем 35–45 минут до готовности.

Бисквит охлаждаем 10 минут прямо в форме, а затем — на решётке до комнатной температуры.

Шаг 2. Выпекаем воздушно-ореховый корж

Подсушиваем выбранные орехи и рубим ножом на небольшие кусочки.

Белок взбиваем с сахаром, постепенно увеличивая скорость, до крепких пиков. Осторожно вмешиваем в полученную массу рубленые орехи.

На листе пергамента чертим окружность диаметром 24 см и выкладываем массу по форме при помощи кондитерского мешка или обычной ложки. Высота коржа должна быть 2,5–3 см, а его поверхность нужно обязательно максимально разровнять.

Оставшуюся часть белково-ореховой массы выкладываем рядом в виде коржа или полосок для украшения бортиков торта. Главное, чтобы высота была такая же, как и у основного коржа, — только так они выпекутся одновременно.

Ставим коржи выпекаться в духовку, разогретую до 150 ºС, и выпекаем 30 минут. Затем уменьшаем температуру до 120 ºС и выпекаем 10 минут. Затем снова уменьшаем температуру — до 100 ºС и выпекаем до готовности около 40–60 минут.

Делаем сироп для пропитки

Добавляем сахар в воду, доводим до кипения, вливаем коньяк и перемешиваем. Снимаем с огня и остужаем — сироп готов.

Готовим яблочный конфитюр

Агар-агар заливаем водой, перемешиваем и оставляем до набухания.

Яблоки некрупно нарезаем, перекладываем в сотейник вместе с сахаром и ставим на огонь. Массу доводим до кипения и пробиваем блендером до небольших кусочков или до консистенции пюре. Варим при слабом кипении 10 минут, добавляем агар-агар и варим ещё 5–7 минут до загустения.

Охлаждаем готовый конфитюр до комнатной температуры.

Делаем белково-заварной крем

И снова берёмся за любимый миксер. В дежу выкладываем сахарный песок, белки, ванилин и лимонную кислоту, устанавливаем ёмкость на водяную баню и взбиваем массу до температуры 65–70 ºС. Важно! Дежа не должна касаться воды, чтобы белки не свернулись.

После достижения нужной температуры снимаем массу с «бани» и продолжаем взбивать, пока она не остынет до комнатной температуры.

В часть крема можно добавить краситель и украсить нашу «Яблоньку» цветами и листочками.

Приступаем к сборке торта

Белково-заварной крем для тортов — рецепт. Фото © YoTube / Хочу ТОРТ!

Разрезаем бисквит на два коржа. Берём один, пропитываем его сиропом, выкладываем половину конфитюра и закрываем белково-ореховым коржом. На него выкладываем оставшийся конфитюр, накрываем вторым бисквитным коржом и слегка пропитываем его сиропом.

Верх и бока торта покрываем кремом, при желании украшаем кремовыми цветами и листьями. Оставшийся корж или полоски крошим на небольшие кусочки и обсыпаем бока торта.

Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек

Для пышного бисквита

Используйте охлаждённые яйца и хорошо протрите ёмкость, в которой будете взбивать яичную массу, чтобы в ней не было воды. Дополнительно можно обезжирить её, протерев лимонным соком.

Взбиваем белки правильно

Начинайте добавлять сахар постепенно, тонкой струйкой, только когда белки уже превратились в устойчивую пену (стадия «мягких пиков»). Если добавить сахар сразу, взбивание сильно замедлится, но пена будет стабильнее.

Делаем крем без термометра

Если у вас нет кулинарного термометра, можно ориентироваться на начало «парения»: от белковой массы начнёт исходить пар и она приобретёт глянцевость.

Коржи можно выпечь накануне

Это даже лучше — они стабилизируются и станут ещё вкуснее. И бисквитный, и ореховый корж после остывания до комнатной температуры можно завернуть в пищевую плёнку и убрать в сухое прохладное место на 8–24 часа.

Какие яблоки взять для конфитюра

Используйте кисло-сладкие яблоки: Антоновка, Симиренко, Гренни Смит. Они дают нужную яркость вкуса и не дают приторности.

Торт «Яблонька» — это больше, чем просто десерт. Это удавшаяся на все сто процентов симфония из самых простых ингредиентов. Его рецепт стал олицетворением целой эпохи, где ценностью было не изобилие, а мастерство и душевность. Вспомните ныне подзабытую «Яблоньку» и попробуйте повторить её — пусть она подарит вам и вашим близким радость вкуса!

Авторы Божена Зажицкая