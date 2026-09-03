1,67 трлн рублей против одного дня: Экономист объяснила выгоду диспансеризации

Один день, который сотрудник потратит на диспансеризацию, может оказаться выгоднее для работодателя, чем последующие больничные из-за запущенных заболеваний. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с Life.ru подсчитала, что потенциальные потери экономики от выплат за дни нетрудоспособности могут достигать 1,67 трлн рублей в год.

В настоящее время бизнес может экономить, предоставляя один день отгула сотруднику для прохождения диспансеризации для поддержания здоровья. Из-за запущенных хронических болезней экономика в год теряет триллионы рублей. Проведём расчёт. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ

Согласно приведённым экспертом данным, в 2026 году численность работающего населения составляет около 74,6 млн человек. При этом, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, хронические неинфекционные заболевания есть почти у трети работающих россиян. Исходя из этой оценки, речь идёт примерно о 24,6 млн сотрудников с хроническими заболеваниями. Борисова предлагает для расчёта предположить, что каждый из них проводит на больничном в среднем 10 дней в год.

При максимальной выплате по листку нетрудоспособности в 6827,4 рубля потенциальные расходы на такие периоды могут составить около 1,67 трлн рублей ежегодно. Сократить эти затраты, по мнению экономиста, способно расширение программы диспансеризации. Раннее выявление проблем со здоровьем позволяет уменьшить продолжительность и количество больничных, а значит, снизить связанные с ними расходы.

Дополнительный эффект может дать и производительность труда. Хорошо себя чувствующий сотрудник, отмечает Борисова, способен работать эффективнее и отдавать больше сил своим задачам. При этом для работодателя один день, предоставленный сотруднику для диспансеризации, может оказаться дешевле последующих расходов. По большинству оснований именно компания оплачивает первые три дня болезни, тогда как речь о диспансеризации идёт лишь об одном оплачиваемом дне.

Ранее стало известно, что Минздрав России намерен изменить правила проведения профилактических медосмотров и диспансеризации для взрослых. Одним из главных нововведений станет более индивидуальный подход к обследованиям. Набор исследований планируют формировать с учётом принадлежности человека к определённой группе риска.