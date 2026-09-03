Босс обязан заплатить: Юрист рассказал, как россиянам пройти диспансеризацию без потери денег

Работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, однако оформить его нужно заранее. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Оплачиваемый день для диспансеризации оформляют заранее. Работник подаёт письменное заявление со ссылкой на статью 185.1 ТК РФ, указывает выбранную дату и просит освободить его от работы с сохранением должности и среднего заработка. Дмитрий Хрулёв Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

По словам специалиста, заявление лучше передать через канцелярию с отметкой о принятии на копии документа или воспользоваться официальной системой кадрового обмена.

«Самовольная неявка даже ради обследования создаёт риск дисциплинарного взыскания. До ухода стоит получить экземпляр заявления с визой руководителя либо копию приказа», — отметил Хрулёв.

Он напомнил, что большинству работников оплачиваемый день на диспансеризацию положен один раз в три года. Сотрудники старше 40 лет могут брать такой день ежегодно, а пенсионеры и предпенсионеры — два дня каждый год.

«С 1 сентября 2026 года ежегодный день также получают сотрудники, отработавшие свыше 120 часов сверхурочно за год», — добавил юрист.

После обследования работнику необходимо подтвердить факт посещения медорганизации, если такая обязанность предусмотрена внутренними правилами компании.

«При соблюдении этих условий работодатель обязан сохранить средний заработок. Полный отказ можно обжаловать в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд», — заключил Хрулёв.

Право на оплачиваемый день для диспансеризации закреплено в Трудовом кодексе и регулярно становится поводом для разъяснений для работников. Ранее Life.ru рассказывал, кому положены дополнительные оплачиваемые дни для проверки здоровья и как их оформить. В материале отмечалось, что для получения такого дня необходимо заранее согласовать дату с работодателем и написать заявление.