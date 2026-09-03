Минздрав планирует расширить программу диспансеризации в России

Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздова.

Одно из ключевых направлений — более персонализированный набор обследований для людей из разных групп риска. В частности, отдельное внимание уделят оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Консультация медицинского психолога должна стать обязательной. В городах её предполагается проводить не позднее трёх рабочих дней, а в сельской местности и удалённых населённых пунктах — не позднее десяти.

В рамках диспансеризации будут учитывать липидный профиль. Для россиян от 18 до 39 лет такое исследование предусмотрено раз в шесть лет, а после 40 лет — раз в три года. Один раз в жизни также предлагается определять уровень липопротеида(а), связанного с риском атеросклероза.

При оценке вероятности сердечно-сосудистых заболеваний врачи смогут использовать уже имеющиеся результаты КТ грудной клетки или сердца и учитывать показатель коронарного кальция.

Ещё одно нововведение — УЗИ брюшной аорты на втором этапе диспансеризации. Его планируют проводить мужчинам 65–75 лет, которые курят или курили, а также людям этого возраста с семейной историей аневризмы брюшной аорты.

Часть связанных изменений уже вступила в силу с 1 сентября: медицинские организации используют новую форму карты диспансеризации, где фиксируются липидный профиль и результаты УЗИ брюшной аорты.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сообщил, что с 1 сентября в России не появится автоматически большой набор новых исследований при диспансеризации — главное изменение касается обновлённой формы № 131/у, в которой станут подробнее фиксировать результаты обследований и риски для здоровья.