Минздрав обновит правила оформления диспансеризации с 1 сентября

С 1 сентября врачи в России начнут заполнять карты диспансеризации по новым правилам. В них появятся дополнительные сведения о состоянии сердечно-сосудистой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Для оценки липидного обмена медики станут фиксировать четыре показателя. В карту внесут уровень липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также триглицеридов.

Новая форма также предусматривает расчёт предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Этот показатель помогает оценить риск заболевания до проведения дополнительных исследований.

По итогам второго этапа диспансеризации врачи укажут заключение дерматовенеролога. Кроме того, в документе отразят результаты ультразвукового исследования брюшной аорты.

Ранее в России расширили возможности лечения тройного негативного рака молочной железы после регистрации препарата «Арейма» на основе камрелизумаба. «Арейма» стала первой в стране неоадъювантной иммунотерапевтической опцией для пациенток с этим высокоагрессивным подтипом рака, который чаще выявляют у женщин младше 50 лет. Препарат планируется применять вместе с химиотерапией до хирургического вмешательства. Такая схема направлена на повышение частоты патоморфологического ответа и улучшение долгосрочного прогноза. После операции лечение камрелизумабом может быть продолжено в режиме монотерапии.