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19 августа, 03:05

Минздрав расширил список должностей для медсестёр и фельдшеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Российские медсёстры и фельдшеры с 1 сентября получат возможность претендовать на более широкий круг должностей. Соответствующие изменения внёс Минздрав России, пишет ТАСС.

В перечне появились, в частности, участковые медсёстры и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами. Получившие необходимую подготовку специалисты смогут также возглавлять здравпункты и кабинеты медицинской профилактики.

Новые возможности предусмотрены и для специалистов лабораторной диагностики: они смогут работать главными лаборантами. Медсёстрам, кроме того, разрешат принимать вызовы скорой помощи и работать в стерилизационных.

Отдельные требования установлены для главных фельдшеров. На эту должность смогут претендовать специалисты с дипломом бакалавра по сестринскому делу либо магистра по общественному здравоохранению. При этом повышение квалификации по соответствующей специальности потребуется проходить как минимум раз в пять лет.

Кроме того, документ предусматривает возможность для фельдшеров заниматься лечебной деятельностью.

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Артём Гапоненко
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