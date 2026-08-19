Минздрав расширил список должностей для медсестёр и фельдшеров

Российские медсёстры и фельдшеры с 1 сентября получат возможность претендовать на более широкий круг должностей. Соответствующие изменения внёс Минздрав России, пишет ТАСС.

В перечне появились, в частности, участковые медсёстры и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами. Получившие необходимую подготовку специалисты смогут также возглавлять здравпункты и кабинеты медицинской профилактики.

Новые возможности предусмотрены и для специалистов лабораторной диагностики: они смогут работать главными лаборантами. Медсёстрам, кроме того, разрешат принимать вызовы скорой помощи и работать в стерилизационных.

Отдельные требования установлены для главных фельдшеров. На эту должность смогут претендовать специалисты с дипломом бакалавра по сестринскому делу либо магистра по общественному здравоохранению. При этом повышение квалификации по соответствующей специальности потребуется проходить как минимум раз в пять лет.

Кроме того, документ предусматривает возможность для фельдшеров заниматься лечебной деятельностью.

Ранее Life.ru писал, что Минздрав предложил добавить в личные медицинские книжки сведения о поле и гражданстве владельца. Сейчас в документе указывают основные персональные данные, результаты осмотров, информацию о прививках и перенесённых инфекциях.