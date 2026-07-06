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6 июля, 04:18

Минздрав предложил включить пол и гражданство в медкнижки россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Минздрав России предложил изменить состав сведений, которые фиксируются в личных медицинских книжках граждан. В проекте приказа ведомства речь идёт о расширении персональных данных, вносимых в документ: планируется включать информацию о поле и гражданстве владельца.

Сейчас содержание медкнижек ограничивается базовыми идентификационными данными — фамилией, именем и отчеством, датой рождения и указанием должности. Также в документ вносятся результаты медицинских осмотров, сведения о вакцинации и перенесённых инфекционных заболеваниях.

Медицинская книжка остаётся обязательным документом для трудоустройства в ряде сфер, где работник контактирует с людьми, продуктами питания или водой. Её назначение — подтвердить прохождение медосмотров и отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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Тимур Хингеев
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