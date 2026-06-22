Что происходит за дверями роддомов: В Госдуме потребовали измерить уровень «акушерской агрессии»

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращения министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой разобраться в сообщениях о нарушении прав женщин в роддомах. Копии документов оказались в распоряжении Life.ru.

Парламентарий просит ведомства оценить, насколько распространены жалобы на давление, некорректное обращение, недостаточное информирование и медицинские вмешательства без добровольного согласия пациенток. Подобные ситуации в общественной и экспертной среде нередко называют проявлениями «акушерской агрессии».

Поводом для запросов стали обращения беременных женщин, молодых матерей и представителей медицинского сообщества. Они рассказывают о случаях, когда решения о вмешательствах принимались без полноценного обсуждения с пациенткой, а информация о её состоянии и возможных вариантах помощи предоставлялась недостаточно подробно.

Что хотят проверить в роддомах

В обращении к Росздравнадзору депутат просит сообщить, какие контрольные мероприятия проводятся в отношении медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь. Отдельно предлагается проверить, насколько учреждения соблюдают право пациенток на уважительное отношение, получение полной информации и добровольное информированное согласие.

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Горячева также спрашивает, анализирует ли надзорное ведомство обращения граждан по поводу давления, некорректного общения и необоснованных медицинских процедур. Депутат просит раскрыть, какие нарушения чаще всего обнаруживают во время проверок и какие меры после этого принимаются в отношении клиник и должностных лиц.

Кроме того, Росздравнадзору предложено оценить доступность механизмов подачи жалоб. Речь идёт не только о самой возможности обратиться в ведомство, но и о сроках рассмотрения заявлений, информировании пациенток о результатах и эффективности последующего реагирования.

В Минздрав направлен отдельный запрос. В нём депутат просит рассказать, как на практике реализуются действующие правила оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». В частности, речь идёт о принципах уважительного отношения к женщине, партнёрских родах, сокращении необоснованных вмешательств и повышении качества помощи.

От ведомства ждут информации о том, проводится ли мониторинг нарушений прав пациенток и каким образом контролируется получение информированного согласия. Горячева также поинтересовалась, обучают ли медицинских работников этичному общению и планируется ли разработка дополнительных рекомендаций для роддомов.

Право женщины знать и принимать решения

В депутатских запросах подчёркивается, что российское законодательство гарантирует пациенту уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала, получение полной информации о состоянии здоровья и право согласиться на вмешательство либо отказаться от него.

Особое значение эти нормы приобретают во время беременности и родов, когда женщина находится в уязвимом физическом и эмоциональном состоянии. От того, насколько понятно медики объясняют свои действия и учитывают мнение пациентки, зависит не только её самочувствие, но и дальнейшее доверие к системе здравоохранения.

По мнению депутата, положительный опыт родов может влиять и на готовность семьи принимать решение о рождении следующих детей. Поэтому уважительное отношение к роженице рассматривается не только как вопрос медицинской этики, но и как одна из составляющих демографической политики.

Проблема не только в отношении врачей

Ранее депутаты партии «Новые люди» провели всероссийский мониторинг работы родильных домов. О своём опыте рассказали тысячи женщин и медицинских сотрудников. В регионах, где участники исследования сообщали о наиболее серьёзных проблемах, парламентарии продолжили работу с профильными ведомствами и руководителями учреждений.

При этом Горячева считает, что происходящее нельзя сводить исключительно к личным конфликтам между пациенткой и конкретным врачом. За грубостью, недостатком внимания или формальным отношением могут стоять перегруженность персонала и сложные условия труда.

«Очень часто за такими историями стоят системные причины. Мы получаем обращения не только от женщин, но и от самих акушерок, врачей и сотрудников роддомов. Люди рассказывают о кадровом дефиците, работе в несколько смен подряд, хронической перегрузке и профессиональном выгорании. В таких условиях страдают и пациенты, и медицинские работники. Именно поэтому ранее мы поднимали вопрос улучшения условий труда в системе родовспоможения и направляли обращения по этой теме», — отметила депутат.

В запросе Минздраву отдельно поставлен вопрос о программах повышения квалификации медиков. В частности, депутата интересует, обучают ли специалистов навыкам этичного общения с пациентками и принимаются ли меры для профилактики профессионального выгорания.

«Чёрный ящик» для родильных боксов

Одним из возможных инструментов защиты пациенток и врачей Горячева ранее называла систему аудиозаписи в родильных боксах, работающую по принципу «чёрного ящика».

Предполагается, что записи должны храниться в защищённом режиме и не могут использоваться произвольно. Доступ к ним предлагалось предоставлять только уполномоченным органам при разборе жалоб и спорных ситуаций.

По замыслу депутата, такая система могла бы помочь восстановить ход событий, установить, какие объяснения получила пациентка и давала ли она согласие на конкретные действия. Одновременно записи могли бы защищать медицинских работников в тех случаях, когда обвинения в их адрес не подтверждаются.

Однако в нынешних запросах речь идёт прежде всего о действующих механизмах контроля. Парламентарий хочет понять, располагают ли Минздрав и Росздравнадзор полной информацией о жалобах рожениц, какие меры уже применяются и требуется ли менять нормативные документы.

Что будет дальше

Минздрав и Росздравнадзор должны предоставить ответы в установленный законом срок. От ведомств ждут данных о количестве и характере обращений, результатах проверок, типичных нарушениях и возможных дополнительных мерах.

Также депутат просит сообщить, планируется ли подготовить новые методические рекомендации по уважительному ведению родов и усилить контроль за получением добровольного информированного согласия.

«Беременность и роды — период, когда женщина особенно нуждается в уважительном отношении, понятной информации и возможности принимать решения о собственном здоровье. Для меня важно, чтобы государство видело не только статистику, но и реальный опыт женщин и медицинских работников. Именно поэтому мы продолжаем эту работу», — подчеркнула Ксения Горячева в беседе с Life.ru.