Что взять в роддом? Полный чек-лист для будущих мам: от первых схваток до долгожданного дня выписки

5 мая отмечается Международный день акушерки. Мало кто задумывается, но именно с этих специалистов начинается жизнь любого человека! Life.ru решил напомнить, что роды — это сложный физиологический процесс, и чем качественнее вы подготовитесь ко дню Х, тем проще и спокойнее пройдёт сам процесс. Мы составили подробный чек-лист для будущих мам: от схватки до сумки на выписку, чтобы ваши роды прошли успешно и без лишней суеты. Записывайте!

Как понять, что роды начались?

Как отличить тренировочные схватки от настоящих предродовых? Полный чек-лист для будущих мам от Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FaceStock

Организм начинает готовиться к появлению малыша заранее. Где-то за 2–4 недели до события появляются так называемые тренировочные схватки. Но как понять, что это лишь репетиция и не нужно ехать в больнцу? Вот несколько пунктов, которые помогут определить тренировочные схватки: Опущение живота: Вам становится легче дышать, так как ребёнок опускается головкой в малый таз.

Вам становится легче дышать, так как ребёнок опускается головкой в малый таз. Отхождение слизистой пробки : Выделения в виде сгустка слизи (иногда с прожилками крови) за несколько дней или даже часов до родов.

: Выделения в виде сгустка слизи (иногда с прожилками крови) за несколько дней или даже часов до родов. Инстинкт «гнездования»: Внезапный прилив энергии, желание отмыть квартиру до блеска, несмотря на большой срок (действуйте аккуратно, не переутомляйтесь!).

Однако предвестники могут появляться и исчезать. Life.ru собрал 3 главных признака того, что у вас начинаются роды: Регулярные схватки: Истинные схватки не проходят, если лечь или принять душ. Они становятся сильнее, продолжительнее, а интервал между ними сокращается. Если вы чувствуете боль внизу живота или пояснице с интервалом шесть минут и менее, а схватка длится от 30 секунд — это сигнал. Излитие околоплодных вод: Жидкость может вытекать как струёй, так и небольшими порциями. Внимание: если воды отошли (или даже просто подтекают), даже при отсутствии схваток тянуть нельзя. Обычно врачи ждут начала родов в течение 18–24 часов, но находиться вы должны под наблюдением, чтобы избежать инфицирования. Цвет вод в норме прозрачный или розоватый. Зелёный или коричневый цвет — повод для экстренной поездки. Кровянистые выделения: Небольшое количество крови в слизи (так называемая «кровянистая пробка») допустима, но обильное кровотечение — это экстренная ситуация.

Но как же правильно поступить в такой ответственный момент? У многих начинается паника, но оно и неудивительно! Скорое появление малыша всегда очень тревожное мероприяте. Life.ru собрал небольшой чек-лист для будущих мам, который поможет ничего не забыть и вовремя выехать в роддом.

Чек-лист для будущих мам: что делать, если начались роды?

Чек-лист для будущих мам: что делать, если у вас начались роды? Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Проверьте схватки: Засеките время. Интервал 5–7 минут? Пора выезжать. Примите душ (если воды ещё не отошли или отошли недавно). Позвоните врачу или в приёмный покой роддома. Проверьте документы (паспорт, полис, обменная карта, СНИЛС, контракт — если есть). Сохраняйте спокойствие и возьмите готовую сумку.

Но что же необходимо взять с собой в роддом? Многим кажется, что нужно брать всего и побольше. Но не стоит распыляться на всё сразу, поскольку большинство вещей вам может даже не пригодиться. Life.ru составил список всех необходимых вещей, которые стоит заранее положить в сумку.

Что взять с собой в роддом?

Чек-лист при родах: что брать в роддом? Что такое правило «трёх сумок»? Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Существует правило «трёх сумок». В одной у вас не должно быть ничего «лишнего», иначе персоналу будет сложно найти нужный предмет в родильном блоке. Итак, что же положить в сумку для родильного блока?

Сумка № 1: В родильный блок

Здесь только самое необходимое для первых часов в родблоке: Документы. Отдельная прозрачная папка, которая всегда на виду (паспорт, полис, СНИЛС).

Отдельная прозрачная папка, которая всегда на виду (паспорт, полис, СНИЛС). Одежда и обувь. Резиновые или одноразовые тапочки, хлопковые носки, одноразовая рубашка (или своя, с разрезом на груди).

Резиновые или одноразовые тапочки, хлопковые носки, одноразовая рубашка (или своя, с разрезом на груди). Гигиена. Одноразовые пелёнки (впитывающие), влажные салфетки, бутылка чистой воды с крышкой-поильником.

Одноразовые пелёнки (впитывающие), влажные салфетки, бутылка чистой воды с крышкой-поильником. Для комфорта. Телефон, зарядка, наушники, резинка для волос, гииеническая помада.

Сумка № 2: Для послеродовой палаты

Для мамы: Одежда: 2–3 ночные сорочки для кормления (спереди на пуговицах), халат.

2–3 ночные сорочки для кормления (спереди на пуговицах), халат. Гигиена: Послеродовые прокладки (специальные, большие), одноразовые трусы (около 5–7 шт.), крем для сосков (на основе ланолина, например «Пурелан» или «Бепантен»), бюстгальтер для кормления, зубная щётка/паста, полотенце.

Послеродовые прокладки (специальные, большие), одноразовые трусы (около 5–7 шт.), крем для сосков (на основе ланолина, например «Пурелан» или «Бепантен»), бюстгальтер для кормления, зубная щётка/паста, полотенце.

Посуда: Кружка, ложка, тарелка.

Для малыша: Гигиена. Упаковка подгузников для новорождённых (размер Newborn, до 5 кг), упаковка влажных салфеток без спирта, детский крем или присыпка.

Упаковка подгузников для новорождённых (размер Newborn, до 5 кг), упаковка влажных салфеток без спирта, детский крем или присыпка.

Одежда. Рассчитывайте по 2–3 комплекта в день (распашонки — 5 шт., ползунки — 5 шт., «человечки»-слипы, чепчики и «антицарапки»). Плюс тёплые и тонкие пелёнки (по 3–4 шт.).

Сумка № 3: На выписку

В последнюю сумку необходимо положить всё, что вам будет необходимо в день выписки. Многие девушки собирают декоративную косметику, красивую одежду и другие необходимые вещи, чтобы привести себя в порядок для фото или праздника в честь рождения малышка. Итак, что чаще всего берут молодые мамы?

Для мамы: Одежда «на выход», обувь, косметика.

Одежда «на выход», обувь, косметика. Для ребёнка: Одежда строго по сезону. Летом — боди/распашонка и тонкий конверт или пелёнка. Зимой — тёплый комбинезон или конверт на овчине, зимняя шапка.

Появление ребёнка — это очень ответственный и важный момент в жизни любой семьи! А самое главное, успеть хорошо подготовиться ко дню, когда на свет появится новый человек. Обязательно сделайте скриншот важной информации из нашего чек-листа, чтобы она всегда была под рукой. А главное, доверяйте своему телу и пусть ваша встреча с малышом пройдёт спокойно! А ещё недавно Life.ru рассказывал о российских звёздах, которые делали ЭКО и открыто об этом говорят.