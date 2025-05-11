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11 мая, 08:00

Тест: Эффект Манделы в мультиках и фильмах СССР — как на самом деле звучат эти крылатые фразы?

Иллюзии, мифы и легенды сопровождают нас на протяжении всей жизни. Какие-то из них рождаются благодаря рассказам и слухам, а другие рисует не кто иной, как наш мозг!

Обложка © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Обложка © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Советские фильмы и мультики подарили нам множество ярких персонажей, фразы которых цитируют миллионы людей! Но что, если многие песни, выражения и шутки звучат совсем не так, как мы думаем? Эффект Манделы — это феномен, когда множество людей помнят события не так, какими они были на самом деле. И советский кинематограф — идеальная почва для таких иллюзий! Думаете, что наизусть знаете реплики из «Кавказской пленницы», «Карнавальной ночи» или «Жил-был пёс»? Тогда этот тест специально для вас!

Если хотите продолжить путешествие по глубинам памяти, то этот тест специально для вас — нужно всего лишь по фото отгадать все 6 видов колбасы в СССР. Осторожно: это испытание может вызвать сильный аппетит и желание срочно съесть бутерброд! Ни для кого не секрет, что ничто так не развивает ум, как чтение книг. А вы давно перечитывали великую классику? Тогда попробуйте отгадать произведения литературы по их финалу на 7/7.

Тест: Это вам не СДВГ — слабо угадать известные болезни по их устаревшим названиям на 8/8?
Тест: Это вам не СДВГ — слабо угадать известные болезни по их устаревшим названиям на 8/8?
Виктория Мишинкина
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