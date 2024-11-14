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14 ноября, 14:00

Тест: Школьник отгадает только «Докторскую», а вот гражданин СССР узнает по фото все 6 видов колбасы

Несмотря на большое количество сортов, она всё равно была в дефиците — да, это про любимую многими колбасу! Докторская, ливерная или краковская — отгадаете, кто есть кто?

Колбаса для советского гражданина — не просто продукт, а настоящий символ эпохи, признак благополучия и определённого статуса. Где, если не в СССР, взглянув на сорт колбасы на столе, можно было узнать всё о хозяевах?! Многие до сих пор с теплотой и доброй грустью вспоминают неповторимый вкус и натуральный аромат мясного деликатеса, который сейчас вряд ли можно найти на полках магазинов. Но помните ли вы внешний вид продукта так же хорошо, как вкус и запах?

Уже составили меню на новогодний стол, включив туда оливье и селёдку под шубой? Предлагаем доказать статус настоящей хозяйки в более серьёзном состязании! Угадайте необычные названия этих семи салатов на предстоящие праздники. Боитесь из-за морозов и повышенного аппетита набрать лишние килограммы? Занимайтесь всего 10 минут в день и держите своё тело всегда в тонусе!

Без них как без рук: 7 вещей, которые были в каждом доме в Советском Союзе
Без них как без рук: 7 вещей, которые были в каждом доме в Советском Союзе
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Коллаж © Life.ru. Фото © Life.ru, © TACC / И. Юдаша

Виктория Мишинкина
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