Тест: Школьник отгадает только «Докторскую», а вот гражданин СССР узнает по фото все 6 видов колбасы

Колбаса для советского гражданина — не просто продукт, а настоящий символ эпохи, признак благополучия и определённого статуса. Где, если не в СССР, взглянув на сорт колбасы на столе, можно было узнать всё о хозяевах?! Многие до сих пор с теплотой и доброй грустью вспоминают неповторимый вкус и натуральный аромат мясного деликатеса, который сейчас вряд ли можно найти на полках магазинов. Но помните ли вы внешний вид продукта так же хорошо, как вкус и запах?