Тест: Школьник отгадает только «Докторскую», а вот гражданин СССР узнает по фото все 6 видов колбасы
Несмотря на большое количество сортов, она всё равно была в дефиците — да, это про любимую многими колбасу! Докторская, ливерная или краковская — отгадаете, кто есть кто?
Колбаса для советского гражданина — не просто продукт, а настоящий символ эпохи, признак благополучия и определённого статуса. Где, если не в СССР, взглянув на сорт колбасы на столе, можно было узнать всё о хозяевах?! Многие до сих пор с теплотой и доброй грустью вспоминают неповторимый вкус и натуральный аромат мясного деликатеса, который сейчас вряд ли можно найти на полках магазинов. Но помните ли вы внешний вид продукта так же хорошо, как вкус и запах?
Уже составили меню на новогодний стол, включив туда оливье и селёдку под шубой? Предлагаем доказать статус настоящей хозяйки в более серьёзном состязании! Угадайте необычные названия этих семи салатов на предстоящие праздники. Боитесь из-за морозов и повышенного аппетита набрать лишние килограммы? Занимайтесь всего 10 минут в день и держите своё тело всегда в тонусе!
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