Тест: Яйца, колбаса и каша — сможете угадать, из каких 6 фильмов СССР эти завтраки?

Завтрак с самых давних времён считается маленьким ритуалом, который задаёт настроение всему, что будет дальше! В СССР этот приём пищи был особенным: будь то скромный бутерброд с чаем, ароматная яичница или овсяная каша с кусочком масла — каждое блюдо наполнено теплом и заботой. За столом собиралась семья, обсуждались планы на день, а в кино эти сцены становились настоящими символами эпохи. Кадры с завтраком в советских фильмах — это не просто еда, это моменты, где раскрываются характеры героев, их мечты и отношения. Попробуйте угадать, из каких картин эти уютные, душевные сцены, и погрузитесь в приятные воспоминания!