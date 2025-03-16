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16 марта, 08:00

Тест: Яйца, колбаса и каша — сможете угадать, из каких 6 фильмов СССР эти завтраки?

А вы на чьей стороне: быстро собираетесь на работу, не успев допить чашечку кофе, или размеренно готовите эстетичные блюда, наслаждаясь каждым моментом?

Завтрак с самых давних времён считается маленьким ритуалом, который задаёт настроение всему, что будет дальше! В СССР этот приём пищи был особенным: будь то скромный бутерброд с чаем, ароматная яичница или овсяная каша с кусочком масла — каждое блюдо наполнено теплом и заботой. За столом собиралась семья, обсуждались планы на день, а в кино эти сцены становились настоящими символами эпохи. Кадры с завтраком в советских фильмах — это не просто еда, это моменты, где раскрываются характеры героев, их мечты и отношения. Попробуйте угадать, из каких картин эти уютные, душевные сцены, и погрузитесь в приятные воспоминания!

Долго спать и валяться в кровати в СССР считалось признаком тунеядства, но эта женщина проспала целых 20 лет, потом состарилась за 2 недели и стала настоящим феноменом! А этих 8 красавчиков из мультиков СССР на завтрак пригласила бы каждая девочка! Сможете угадать, из каких они мультфильмов?

Тест: Этих жуликов из фильмов СССР точно не стоит звать в гости — угадаете хотя бы 3 из 8?
Тест: Этих жуликов из фильмов СССР точно не стоит звать в гости — угадаете хотя бы 3 из 8?
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Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», режиссёр Игорь Масленников, сценаристы Игорь Масленников, Артур Конан Дойл, Юрий Векслер / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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